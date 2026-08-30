Στο πένθος βυθίστηκε η Λεμεσός μετά τον τραγικό θάνατο του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου. Η σφοδρή θερινή καταιγίδα που έπληξε χθες, Σάββατο 29 Αυγούστου, την Κύπρο δεν είχε προηγούμενο και στοίχισε τη ζωή στον 77χρονο.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ανασύρθηκε νεκρός από σκάφος του, που προσάραξε στα βράχια και καταστράφηκε ολοσχερώς. Μαζί του επέβαιναν η κόρη και η σύντροφός του, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Βίντεο από την θαλασσοταραχή:

Πώς έγινε η τραγωδία

Η θαλασσοταραχή εκδηλώθηκε περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόννο. Συνολικά τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με την φουρτουνιασμένη θάλασσα, τα οποία έγιναν κομμάτια.

Τα δύο εκ των τριών σκαφών παρασύρθηκαν από τα κύματα πάνω στα βράχια, το τρίτο επέβαινε ο Ντίμης Μαυρόπουλος με την οικογένειά του. Ο επιχειρηματίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η σύντροφός και η κόρη του διασώθηκαν και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χτυπήθηκαν τα σκάφη και τελικώς σημειώθηκε η τραγωδία. Μέχρι στιγμής, διαφαίνεται ότι τα σκάφη αιφνιδιάστηκαν από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού και τη θαλασσοταραχή, μη μπορώντας να αντιδράσουν.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Γεννημένος στη Λεμεσό το 1949, υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα που συνέδεσε στενά το όνομά του με τους αγώνες ταχύτητας, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την έντονη κοινωνική προσφορά.

Η μεγάλη του αφοσίωση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκίνησε ήδη από τα νεανικά του χρόνια. Το 1969 έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα πίσω από το τιμόνι, τρέχοντας με τις ομάδες των Ford και Mitsubishi.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο δυναμικό της κυπριακής ομάδας Chrysler/Talbot, γράφοντας τη δική του ιστορία στο εγχώριο πρωτάθλημα και εξελισσόμενος σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και αγαπητούς οδηγούς ράλλυ της εποχής.

Το όραμά του για τον κόσμο των τεσσάρων τροχών πήρε σάρκα και οστά με την ίδρυση του Κυπριακού Μουσείου Αυτοκινήτου στη Λεμεσό, έναν χώρο όπου συγκέντρωσε με μεράκι σπάνια και ιστορικά οχήματα υψηλής αξίας. Παράλληλα, ο Ντίμης Μαυρόπουλος ξεχώριζε για την ενεργή συμμετοχή του στα κοινά, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του μέσα από πολυάριθμες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και δράσεις ουσιαστικής στήριξης προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η επιχείρηση διάσωσης

«Ανακοινώνεται ότι, στις 29 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:30, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο με σκοπό την διάσωση ατόμων σε κίνδυνο από 3 σκάφη, 2 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από προσάραξή τους σε βράχια, λόγω έντονης θαλασσοταραχής.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκαν, Ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, Ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Κατά την επιχείρηση ανασύρθηκαν συνολικά 6 άτομα.

Το πρώτο άτομο διασώθηκε από περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και είναι καλά στην υγεία του. Τα Ελικόπτερα Ε-Δ ανέσυραν 5 άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποδεσμεύτηκαν, ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ένα άτομο, Ελληνοκύπριος, αφού ανασύρθηκε αναίσθητος από Ελικόπτερο Ε-Δ μεταφέρθηκε στο ΓΝ Αμμοχώστου, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του».

Πηγή: Cyprus Times