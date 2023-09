Συγκλονισμένη είναι η υφήλιος από τη φονική σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μαρόκο με επίκεντρο την επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές. Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρότατο σεισμό αυξάνεται διαρκώς, με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών, να κάνει λόγο για 1.037 θύματα. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν, ενώ εκφράζονται φόβοι για μεγάλη αύξηση των θυμάτων.

Powerful earthquake with M 6. 8 hit Morocco resulting in deaths of at least 296 people. #Morocco #earthquake #moroccoearthquake #deprem #morocco #maroc #earthquakes #abhisha #G20India2023 #DollarRate pic.twitter.com/dPSsOCPeDY

There is almost nothing left of Adassil village in Morocco. You can hear the absolute heartbreak in this mans voice 😢💔#moroccoearthquake #Morocco #earthquake pic.twitter.com/s9Vr9eo4Nq

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 9, 2023