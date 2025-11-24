Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο του MMA ο αιφνίδιος θάνατος του Άιζακ Τζόνσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο μαχητής κατέρρευσε στη διάρκεια της αναμέτρησής του με τον Μάριο Αλεξαντρόφσκι στο Cicero Stadium, κοντά στο Σικάγο, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Ο Isaac Johnson κατέρρευσε αφού υπέστη έναν τραυματισμό κατά τη διάρκεια του τρίτου και τελευταίου γύρου του αγώνα του απέναντι στον μαχητή Mario Aleksandrovski στο Matador Fighter Challenge στο Cicero Stadium την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα NBC 5 Chicago και Fox 5 Washington, D.C.

 

Ένα ασθενοφόρο κλήθηκε στις 8:38 μ.μ. τοπική ώρα για να μεταφέρει «έναν τραυματισμένο μαχητή» στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πόλης στο NBC 5 Chicago.

Ο Johnson αργότερα πέθανε στις 12:01 π.μ. στο Loyola University Medical Center, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας Thai boxing του Johnson, σύμφωνα με τις αναφορές. Το Γραφείο του ιατροδικαστή της Κομητείας Κουκ (CCMEO) δήλωσε ότι έχει προγραμματιστεί νεκροψία για να προσδιοριστούν τα ακριβή η αιτία και οι συνθήκες θανάτου του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το Matador Fighter Challenge περιγράφεται ως μια «γεμάτη δράση αναμέτρηση» που «σας προσφέρει το απόλυτο MMA και Thai event, όπου ντόπιοι πολεμιστές αναμετρούνται σε αγώνες υψηλού κινδύνου και υψηλής έντασης». Ο διοργανωτής Joe Goytia, ανέφερε ότι ο Johnson πέρασε όλες τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται από την πολιτεία πριν από τον αγώνα του, σύμφωνα με το Fox 5 Washington, D.C.

 


Ο Goytia έγραψε στο Facebook μετά τον θάνατο του Johnson:

«Αυτή είναι μια ανάρτηση που ήλπιζα να μη χρειαστεί ποτέ να κάνω. Χθες το βράδυ (23/11), ένας από τους μαχητές στο event μας, ο Isaac Johnson, κατέρρευσε προς το τέλος του αγώνα του. Του παρασχέθηκαν άμεσα ιατρικές βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό που ήταν παρόν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δεν έχω λόγια να εκφράσω πώς νιώθω αυτή τη στιγμή• το μόνο που μπορώ να πω είναι τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του. Θα μάθουμε περισσότερα όταν δημοσιευτεί η ιατρική έκθεση», πρόσθεσε.

Ο Άιζακ Τζόνσον πριν ένα χρόνο κατά τη διάρκεια διακοπών του στη Φλόριντα

Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας Thai boxing του Johnson, σύμφωνα με τις αναφορές.

Το Mission MMA & Fitness, ένα από τα γνωστά γυμναστήρια μαχητών στο Σικάγο, αποχαιρέτησε τον Άιζακ με ένα συγκινητικό μήνυμα, περιγράφοντάς τον ως «έναν απίστευτο άνθρωπο, σπουδαίο φίλο και στοργικό πατέρα», ζητώντας παράλληλα σεβασμό για την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του.

