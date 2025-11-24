Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο του MMA ο αιφνίδιος θάνατος του Άιζακ Τζόνσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο μαχητής κατέρρευσε στη διάρκεια της αναμέτρησής του με τον Μάριο Αλεξαντρόφσκι στο Cicero Stadium, κοντά στο Σικάγο, όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Ο Isaac Johnson κατέρρευσε αφού υπέστη έναν τραυματισμό κατά τη διάρκεια του τρίτου και τελευταίου γύρου του αγώνα του απέναντι στον μαχητή Mario Aleksandrovski στο Matador Fighter Challenge στο Cicero Stadium την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα NBC 5 Chicago και Fox 5 Washington, D.C.

Tragedy as MMA fighter, 31, dies after collapsing during fight https://t.co/52A4Dikbje pic.twitter.com/OSw6i1PiqM — The Mirror (@DailyMirror) November 23, 2025

Ένα ασθενοφόρο κλήθηκε στις 8:38 μ.μ. τοπική ώρα για να μεταφέρει «έναν τραυματισμένο μαχητή» στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πόλης στο NBC 5 Chicago.

Ο Johnson αργότερα πέθανε στις 12:01 π.μ. στο Loyola University Medical Center, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας Thai boxing του Johnson, σύμφωνα με τις αναφορές. Το Γραφείο του ιατροδικαστή της Κομητείας Κουκ (CCMEO) δήλωσε ότι έχει προγραμματιστεί νεκροψία για να προσδιοριστούν τα ακριβή η αιτία και οι συνθήκες θανάτου του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το Matador Fighter Challenge περιγράφεται ως μια «γεμάτη δράση αναμέτρηση» που «σας προσφέρει το απόλυτο MMA και Thai event, όπου ντόπιοι πολεμιστές αναμετρούνται σε αγώνες υψηλού κινδύνου και υψηλής έντασης». Ο διοργανωτής Joe Goytia, ανέφερε ότι ο Johnson πέρασε όλες τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται από την πολιτεία πριν από τον αγώνα του, σύμφωνα με το Fox 5 Washington, D.C.

⚠️WARNING: This post describes the sudden death of an athlete. An MMA fighter has died at the age of 31 after collapsing during a fight in Chicago on Friday night. Isaac Johnson was competing in a Heavyweight Thai fight at the Matador Fighter Challenge when he collapsed towards… pic.twitter.com/ym0tPerTYR — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 23, 2025



Ο Goytia έγραψε στο Facebook μετά τον θάνατο του Johnson:

«Αυτή είναι μια ανάρτηση που ήλπιζα να μη χρειαστεί ποτέ να κάνω. Χθες το βράδυ (23/11), ένας από τους μαχητές στο event μας, ο Isaac Johnson, κατέρρευσε προς το τέλος του αγώνα του. Του παρασχέθηκαν άμεσα ιατρικές βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό που ήταν παρόν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δεν έχω λόγια να εκφράσω πώς νιώθω αυτή τη στιγμή• το μόνο που μπορώ να πω είναι τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναθλητές του. Θα μάθουμε περισσότερα όταν δημοσιευτεί η ιατρική έκθεση», πρόσθεσε.

Το Mission MMA & Fitness, ένα από τα γνωστά γυμναστήρια μαχητών στο Σικάγο, αποχαιρέτησε τον Άιζακ με ένα συγκινητικό μήνυμα, περιγράφοντάς τον ως «έναν απίστευτο άνθρωπο, σπουδαίο φίλο και στοργικό πατέρα», ζητώντας παράλληλα σεβασμό για την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του.

Πηγή: People