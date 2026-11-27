Χωρίς συμφωνία για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034 ολοκληρώθηκε η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, αφήνοντας ανοιχτό τον λογαριασμό ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων του Δεκεμβρίου. Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις που σημαδεύτηκαν από έντονες διαφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη, η τελική προσπάθεια για συμβιβασμό μετατίθεται για τη Σύνοδο που ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου, υπό την πίεση να κλείσει η συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.

Βαθύ ρήγμα ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα

Οι συζητήσεις γύρω από τη συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα —η οποία προβλέπει περικοπές άνω των 180–200 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν που άγγιζε τα σχεδόν 2 τρισ. ευρώ— ανέδειξαν τις βαθιές αντιθέσεις των «27».

Υπέρ της διατήρησης πόρων και παραδοσιακών πολιτικών: Χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία επιδιώκουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και υπερασπίζονται τις δαπάνες για τη γεωργία και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να θέτει ως όριο το κλείσιμο της συμφωνίας εντός του έτους, πριν οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία καταστήσουν ανέφικτη μια νέα διαπραγμάτευση

Υπέρ των περικοπών και της στροφής στην άμυνα: Κράτη όπως η Γερμανία και η Σουηδία ζητούν συγκράτηση του μεγέθους του προϋπολογισμού και ανακατεύθυνση πόρων προς την άμυνα και την ασφάλεια, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει συνδέσει τη συμφωνία με την πλήρη συμμετοχή όλων των χωρών της ΕΕ στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Αποχωρήσεις και σκληρή κριτική

Η μεθοδολογία των διμερών επαφών και των συναντήσεων σε μικρά σχήματα που επιχείρησε να αξιοποιήσει ο Αντόνιο Κόστα προκάλεσε τριβές, καθώς χώρες που πιέζουν για περικοπές —μεταξύ των οποίων η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Αυστρία— αποχώρησαν από τη διαδικασία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο διεξαγωγής των διαβουλεύσεων.

Το κλίμα απογοήτευσης αποτυπώθηκε και σε παρεμβάσεις εκτός τραπεζιού, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, να κάνει λόγο για μεγάλη πολιτική κινητικότητα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ και ευρωβουλευτές έχουν προειδοποιήσει ότι η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη εφόσον ο τελικός προϋπολογισμός κριθεί ανεπαρκής.

Από ελληνικής πλευράς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί νέες περικοπές στα κονδύλια της Συνοχής και της γεωργίας, προειδοποιώντας ότι περαιτέρω μειώσεις θα υπονόμευαν τις φιλοδοξίες της έκθεσης Ντράγκι.

Το στοίχημα του Δεκεμβρίου

Για να εγκριθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο απαιτείται ομοφωνία των 27 κρατών-μελών και στη συνέχεια το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων παραμένουν στο προσκήνιο οι συζητήσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία. Με τον χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα προς το τέλος του 2026, η σύνοδος του Δεκεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη δοκιμασία για το κατά πόσο οι «27» μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να αποφύγουν περαιτέρω θεσμική καθυστέρηση.