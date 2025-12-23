Ελληνίδα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης στην Κωνσταντινούπολή. Εμπιστεύτηκε τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και έχασε 60.000 ευρώ.

Η Ελένη Μ. είχε επισυνάψει σχέση με τον δράστη και είχε ταξιδέψει στην γειτονική μας χώρα προκειμένου να τον συναντήσει.

«Ήμασταν μαζί για μήνες. Ήθελα να ανταλλάξω κάποια από τα χρήματά μου σε δολάρια. Εκείνος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Τον εμπιστεύτηκα και του έδωσα 60.000 ευρώ. Επέστρεψε με 70.000 δολάρια. Όταν, όμως, πήγα για να τα ανταλλάξω εκ νέου, μου είπαν ότι ήταν πλαστά» ανέφερε στην καταγγελία της η Ελληνίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά την καταγγελία της, οι τουρκικές Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Αποκαλύφθηκε πως ο «Μουράτ» δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον Λίβανο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ισμαήλ και είχε καταγωγή από το Χατάι.

Δείτε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει το ζευγάρι να μπαίνει σε ανταλλακτήριο:

Ακόμα, σημειώνεται πως δεν ήταν άγνωστος στην αστυνομία, καθώς σε βάρος του είχαν σχηματιστεί τουλάχιστον άλλες πέντε δικογραφίες για διάφορα αδικήματα.

Τέλος, ο δράστης υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι τα χρήματα που έδωσε στην Ελληνίδα φίλη του ήταν πλαστά, ισχυρισμός που, όμως, δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του.