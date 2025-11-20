Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για την ανατριχιαστική υπόθεση Έπστιν βγαίνουν στην επιφάνεια. Ο καταδικασμένος παιδόφιλος που έβαλε τέλος στην ζωή του μέσα στην φυλακή φαίνεται να είχε «εξαιρετικά παραμορφωμένο μόριο», σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ένα από τα θύματα του, η Ρίνα Ο (Rina Oh), σήμερα στα 46 της χρόνια πλέον μίλησε στους New York Times και μίλησε για λεπτομέρειες για τις δραματικές εμπειρίες που έζησε. Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για το μόριο του Έπστιν και είπε πως ήταν παραμορφωμένο και ειδικότερα είχε με σχήμα λεμονιού. Η γυναίκα αυτή υποστηρίζει πως αυτή η ανατομική λεπτομέρεια ήταν ίσως αυτό που επηρέασε τη διαταραγμένη συμπεριφορά του.

Δεν σταμάτησε εκεί, όμως η 46χρονη αφού συνεχίζοντας είπε ότι το μόριο του βιαστή τόσων κοριτσιών ήταν «πολύ μικρό, όταν ήταν σε πλήρη στύση». «Ήταν περίπου δύο ίντσες» (κάτι παραπάνω από πέντε εκατοστά). Ακόμα η Ρίνα Ο σημείωσε ότι το σχήμα και το μέγεθός του οργάνου του είχε αποτελέσει και αντικείμενο δικαστικής αντιπαράθεσης, το 2009. Τότε ένα δικηγόρος εκ των θυμάτων είχε ρωτήσει τον κατηγορούμενο: «Είναι αλήθεια, κύριε, ότι έχετε αυτό που περιγράφεται ως πέος σε σχήμα αυγού;».

Αυτή η ερώτηση είχε αναστατώσει όλο το ακροατήριο του δικαστηρίου. Αμέσως, ο δικηγόρος του Έπστιν παρενέβη, προειδοποιώντας ότι η κατάθεση θα διακοπεί, αν συνεχίζονταν τέτοιου είδους προσωπικές ερωτήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστιν

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση του υλικού του φακέλου του Τζέφρι Έπστιν, στην οποία πρόβαλε αντίσταση επί μήνες, καθώς φαίνεται πως γνώριζε πολλά για την υπόθεση, δεδομένης και της στενής σχέσης που είχαν οι δύο άνδρες.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

Πηγή: New York Post