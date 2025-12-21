Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σοκ, οργή και βαθιά απογοήτευση εκφράζουν αρκετά από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, μιλώντας στο Sky News, μετά τη μερική δημοσιοποίηση των αρχείων που αφορούν τον αποθανόντα χρηματοοικονομικό παράγοντα και καταδικασμένο παιδόφιλο. Όπως τονίζουν, ο τρόπος και το εύρος της δημοσιοποίησης κάθε άλλο παρά διαφάνεια προσφέρουν.

Χιλιάδες έγγραφα που συνδέονται με την υπόθεση Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 μέσα στη φυλακή ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης, δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Παρασκευής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί μόνο ένα περιορισμένο τμήμα τους, με μεγάλο αριθμό αρχείων να εμφανίζονται εκτενώς λογοκριμένα.

«Χαστούκι στο πρόσωπο των επιζώντων»

Η Μαρίνα Λακέρντα, επιζήσασα βραζιλιάνικης καταγωγής, η οποία είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Έπσταϊν κατά την εφηβεία της, περιέγραψε τη δημοσιοποίηση ως «χαστούκι στο πρόσωπό μας».

«Χθες υπήρχε ενθουσιασμός πριν δοθούν τα αρχεία», ανέφερε στην παρουσιάστρια του Sky News Άννα Μπότινγκ.

«Όταν όμως τελικά τα είδαμε, μείναμε άφωνοι. Δεν υπήρχε καμία ουσιαστική διαφάνεια. Είναι απίστευτα θλιβερό και βαθιά απογοητευτικό».

Η ίδια αποκάλυψε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν λίγο μετά τα 14 της χρόνια και ότι η «φιλία» – όπως τη χαρακτήρισε – έληξε όταν εκείνη έγινε 17.

«Μου είπε ότι πλέον ήμουν μεγάλη, ότι δεν ήμουν πια διασκεδαστική για εκείνον. Με πέταξε έξω, δεν με χρειαζόταν πια», είπε χαρακτηριστικά.

“It’s a slap in our faces at this point.” Epstein survivor Marina Lacerda says there was nothing transparent released in yesterday’s Epstein files drop. Appearance in such records does not imply guilt.https://t.co/AfDvMEt9BO 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/RRvBurz0aB — Sky News (@SkyNews) December 20, 2025

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) αναφέρει ότι περίπου 1.200 θύματα και οι οικογένειές τους έχουν ουσιαστικά μείνει εκτός των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η κα Λακέρντα σημείωσε: «Από όσα γνωρίζω, τα θύματα ξεπερνούν τα χίλια – και αυτό είναι μόνο ό,τι μπόρεσαν να καταγράψουν το DoJ και το FBI. Πιστεύω ότι ο αριθμός είναι ακόμη μεγαλύτερος».

«Δεν μπορεί να μην υπάρχει συγκάλυψη»

Η Άσλεϊ Ράμπραϊτ, που γνώρισε τον Έπσταϊν σε ηλικία 15 ετών στο Παλμ Μπιτς και κακοποιήθηκε επί χρόνια, εξέφρασε έντονη δυσπιστία για τη διαδικασία.

«Δεν γίνεται να μην υπάρχει συγκάλυψη. Το τι ακριβώς είναι, δεν μπορώ να το πω», δήλωσε στον ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ, Τζέιμς Μάθιους.

«Απλώς ελπίζω ότι κανείς δεν θα μείνει στο απυρόβλητο για τον ρόλο που έπαιξε».

Αναφερόμενη στις εκτεταμένες λογοκρισίες, πρόσθεσε:

«Δεν με σοκάρει, με απογοητεύει. Όταν βλέπεις σελίδες ολόκληρες μαυρισμένες, δεν μπορεί αυτό να γίνεται μόνο για την προστασία των θυμάτων. Υπάρχει λόγος – απλώς δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ ποιος είναι».

Και κατέληξε: «Μας έχουν αφήσει στο περιθώριο από την πρώτη μέρα. Γι’ αυτό παλεύουμε τόσο σκληρά τώρα. Έχουμε κουραστεί».

«Ήθελε να με κακομεταχειριστεί»

Η Αλίσια Άρντεν, ακόμη μία επιζήσασα, περιέγραψε στο Sky News τη συνάντησή της με τον Έπσταϊν το 1997, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια, όταν ήταν 25 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο και ηθοποιός.

«Ξεκίνησε κοιτάζοντας το portfolio μου, όπως γίνεται συνήθως σε μια ακρόαση, και μετά είπε: “έλα πιο κοντά να δω το σώμα σου”», ανέφερε.

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, άρχισε να της βγάζει τα ρούχα και να αγγίζει το στήθος και τα οπίσθιά της.

«Μου είπε: “έλα εδώ να γυρίσεις, να σε πιάσω, να σε κακομεταχειριστώ”. Πανικοβλήθηκα, άρχισα να κλαίω και του είπα: “Πρέπει να φύγω, Τζέφρι. Αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει”».

Όπως ανέφερε, ενώ εκείνη έκλαιγε, ο Έπσταϊν δέχτηκε τηλεφώνημα λέγοντας: «Έχω ένα όμορφο κορίτσι μπροστά μου και είναι πολύ αναστατωμένο».

Όταν του είπε ότι φεύγει, της πρόσφερε 100 δολάρια. «Του απάντησα: “Δεν είμαι πόρνη”», είπε.

Η κα Άρντεν κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα της Σάντα Μόνικα.

«Ήταν σχεδόν εξίσου τραυματικό – και τρέμω που το λέω – όσο και το να βρίσκομαι στο δωμάτιο μαζί του. Δεν με στήριξαν καθόλου», τόνισε, προσθέτοντας ότι η αναφορά της είχε εμφανιστεί λογοκριμένη σε παλαιότερα αρχεία.

«Ήταν ένα τέρας»

Σε ερώτηση για το πώς βλέπει σήμερα τον Έπσταϊν, η ίδια απάντησε:

«Ήταν τέρας. Φρικτός. Τρέμω και μόνο που τον σκέφτομαι».

«Χαίρομαι που έκανα τότε την καταγγελία. Αν τον είχαν ερευνήσει σοβαρά και είχαν ελέγξει το ξενοδοχείο όπου ουσιαστικά ζούσε, ίσως να είχα σώσει κορίτσια. Αυτό το σκέφτομαι συνέχεια», πρόσθεσε.

Η κα Άρντεν δηλώνει πως δεν αισθάνεται ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Θέλω να δοθούν όλα τα αρχεία στη δημοσιότητα. Όσοι άνδρες ή γυναίκες διακινούσαν αυτά τα κορίτσια πρέπει να κατονομαστούν και να λογοδοτήσουν. Αν αποδειχθεί η εμπλοκή τους, να συλληφθούν, να χάσουν τα πάντα και να πληρώσουν. Αυτό υποτίθεται ότι θα συνέβαινε – αλλά δεν έγινε».

«Νιώθω δικαιωμένη»

Διαφορετικό τόνο κράτησε η Μαρία Φάρμερ, η οποία είχε καταγγείλει στο FBI του Μαϊάμι το 1996 ότι ο Έπσταϊν έκλεψε και πούλησε φωτογραφίες που είχε τραβήξει από τις αδελφές της, ηλικίας 12 και 16 ετών.

«Είναι απίστευτο. Σας ευχαριστώ που με πιστέψατε. Νιώθω δικαιωμένη. Είναι από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου», δήλωσε μέσω των δικηγόρων της.

«Κλαίω από χαρά για μένα, αλλά και από λύπη για όλα τα άλλα θύματα που το FBI απέτυχε να προστατεύσει».

Η Ντάνι Μπένσκι, η οποία κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν στα 17 της, εμφανίστηκε συγκρατημένα θετική.

Μιλώντας στο NBC News είπε: «Ένα κομμάτι μου νιώθει δικαιωμένο, γιατί τόσοι από εμάς λέγαμε ότι αυτό ήταν αληθινό. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, αλλά όχι όσες θα θέλαμε».

«Δεν έχει τελειώσει»

Η γνωστή δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ, που έχει εκπροσωπήσει πολλά θύματα του Έπσταϊν, δήλωσε στο Sky News ότι η μερική δημοσιοποίηση συνιστά σοβαρή απογοήτευση.

«Ο νόμος απαιτούσε πλήρη δημοσιοποίηση. Δεν προέβλεπε σταδιακές αποκαλύψεις ούτε καθυστερήσεις εβδομάδων», τόνισε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε ότι θα υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η κα Όλρεντ απάντησε: «Αυτό δεν λέει ο νόμος. Είναι ξεκάθαρο ότι παραβιάστηκε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης απογοητεύει ξανά τους επιζώντες».

Χαρακτήρισε τη διαδικασία «αποπροσανατολισμό», προσθέτοντας: «Δεν τελείωσε. Και δεν θα τελειώσει μέχρι να υπάρξει αλήθεια και πλήρης διαφάνεια».

«Μόνο όσες λογοκρισίες επιβάλλει ο νόμος»

Τα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες ώρες πριν από τη λήξη της νομικής προθεσμίας, στο πλαίσιο του Νόμου Διαφάνειας των Αρχείων Έπσταϊν, την ίδια ημέρα με αμερικανικό πλήγμα κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

Ο κ. Μπλανς υποστήριξε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να εξετάζει τα υπόλοιπα αρχεία και ότι οι λογοκρισίες αφορούν μόνο όσα απαιτεί ο νόμος για την προστασία των θυμάτων.

Ωστόσο, ο Τζέιμς Μάθιους του Sky News επισήμανε ότι η αξία των εγγράφων «υπονομεύεται από την έλλειψη πλαισίου», ενώ τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τον νόμο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Μπλανς δήλωσε:

«Οι μόνες λογοκρισίες που έγιναν είναι αυτές που επιβάλλει ο νόμος. Δεν αφαιρούμε ονόματα πολιτικών ή άλλων προσώπων, εκτός αν πρόκειται για θύματα».

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι η πιο διαφανής στην ιστορία, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι η δημοσιοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευσή του στη δικαιοσύνη για τα θύματα του Έπσταϊν, κατηγορώντας προηγούμενες Δημοκρατικές κυβερνήσεις για αδράνεια.

Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν αναφέρει ότι η δημοσιοποίηση έγινε έπειτα από υποχρέωση του Κογκρέσου, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά αξιωματούχοι της ίδιας κυβέρνησης είχαν δηλώσει ότι δεν επρόκειτο να δοθούν στη δημοσιότητα άλλα αρχεία του Έπσταϊν.