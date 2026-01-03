Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «εμπλακούν έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, μετά την επιχείρηση σύλληψης του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News το Σάββατο (3/1).

«Έχουμε τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε έντονα σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τραμπ.

Έντονη κριτική από την Γαλλία

Η Γαλλία δηλώνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο.

«Η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που οδήγησε στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο αντιβαίνει στις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου», δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό το Σάββατο.

«Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο παραβιάζει την Αρχή της μη χρήσης βίας, η οποία αποτελεί θεμέλιο του Διεθνούς Δικαίου».

Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι «καμία μόνιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί από έξω και ότι μόνο οι ίδιοι οι κυρίαρχοι λαοί μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους».

Κενό εξουσίας στο Καράκας – Επιβίωσε ο στενός κύκλος των στελεχών του Μαδούρο – Τι συμβαίνει με την Αντιπολίτευση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες. Ωστόσο, το στενό περιβάλλον του Μαδούρο φάνηκε το Σάββατο το πρωί να έχει επιβιώσει από τις αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, αν και δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος ήταν στην εξουσία.

Η Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είναι η επόμενη στη σειρά διαδοχής του Προέδρου, ήταν μεταξύ των Βενεζουελάνων αξιωματούχων που έκαναν δηλώσεις ή εμφανίστηκαν δημόσια μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στόχους στη χώρα. Κυκλοφόρησαν αναφορές ότι η κ. Ροντρίγκες βρισκόταν στη Ρωσία κατά τη στιγμή των επιθέσεων, αλλά δεν υπήρχε επίσημη επιβεβαίωση για την τοποθεσία της.

Άλλοι κορυφαίοι σύμμαχοι του Μαδούρο που φαίνεται να επέζησαν των επιθέσεων ήταν ο Βλαντιμίρ Πάντρινιο Λόπεζ, Υπουργός Άμυνας και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Βενεζουέλας, και ο Ντιόσνταδο Καμπέλο, Υπουργός Εσωτερικών και ένας από τους κορυφαίους εκτελεστές του κ. Μαδούρο.

Η επιβίωση αυτών των αξιωματούχων υποδηλώνει ότι η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξακολουθεί να λειτουργεί, τουλάχιστον ασταθώς, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του κ. Μαδούρο και της πρώτης κυρίας από τη χώρα.

Εάν ο στενός κύκλος του κ. Μαδούρο παραμείνει ανέπαφος και στο τιμόνι των θεσμών της Βενεζουέλας, αυτό εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Δεν είναι σαφές πώς η παρέμβαση θα επηρεάσει τις φιλοδοξίες της Αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας να ασκήσει εξουσία. Ο Edmundo González, συνταξιούχος διπλωμάτης, θεωρείται ο νόμιμος νικητής, με μεγάλη διαφορά, των Προεδρικών Εκλογών του 2024.

Αδυνατώντας να αναλάβει τα καθήκοντά του μετά τις Εκλογές, ο κ. Γκονζάλες κατέφυγε στην Ισπανία, παραχωρώντας το προσκήνιο στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της Αντιπολίτευσης που είχε αποκλειστεί από τις Εκλογές και που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2025.

Ο κ. Τραμπ φάνηκε διστακτικός να υποστηρίξει την κα Ματσάδο.

«Λοιπόν, πρέπει να το εξετάσουμε τώρα», είπε στο Fox News το Σάββατο το πρωί, όταν ρωτήθηκε αν θα την υποστηρίξει. «Έχουν έναν Αντιπρόεδρο, όπως γνωρίζετε. Δεν ξέρω τι είδους Εκλογές ήταν αυτές, αλλά, ξέρετε, η εκλογή του Μαδούρο ήταν μια ντροπή».

Ο κ. Τραμπ υπονόησε επίσης ότι η Κυβέρνησή του θα συνεχίσει να στοχεύει τους αξιωματούχους της βενεζουελάνικης Κυβέρνησης αν ταχθούν υπέρ του κ. Μαδούρο.

«Αν παραμείνουν πιστοί, το μέλλον είναι πραγματικά κακό, πραγματικά κακό για αυτούς», είπε.

Μιλώντας τηλεφωνικά στην κρατική τηλεόραση, η κα Ροντρίγκες, η Αντιπρόεδρος, επικαλέστηκε αυτό που περιέγραψε ως «οδηγίες» του κ. Maduro και κάλεσε τον λαό και τις Ένοπλες Δυνάμεις να υπερασπιστούν τη Βενεζουέλα.

Η Ροντρίγκες ζήτησε επίσης από τον κ. Τραμπ να προσκομίσει αποδείξεις ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός και καταδίκασε την αμερικανική επέμβαση ως πράξη «στρατιωτικής επιθετικότητας» που παραβίασε την κυριαρχία της χώρας.

Η Ροντρίγκες, η οποία σπούδασε εν μέρει στη Γαλλία, ηγήθηκε μιας φιλικής προς την αγορά αναμόρφωσης που, πριν από την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Μαδούρο, είχε προσφέρει μια επίφαση σταθερότητας στην οικονομία της Βενεζουέλας, μετά από μια παρατεταμένη κατάρρευση.

Ο μεγαλύτερος αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκες, ένα άλλο μέλος του στενού κύκλου που είναι Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και επικεφαλής πολιτικός στρατηγός του κ. Μαδούρο, μοιράστηκε μια δήλωση της κας Ροντρίγκες στο Telegram, στην οποία χαρακτήριζε την επέμβαση ως συνωμοσία για την κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Από την άλλη ο κ. Καμπέλο, Υπουργός Εσωτερικών, εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση και προέτρεψε τους Βενεζουελιάνους να υποστηρίξουν την Κυβέρνηση του κ. Μαδούρο. Αν και σύμμαχος του κ. Μαδούρο, ο κ. Καμπέλο θεωρείται επίσης εσωτερικός αντίπαλος στις δομές εξουσίας της Βενεζουέλας.

Ο κ. Καμπέλο, συνταξιούχος στρατιωτικός, βρίσκεται στο τιμόνι του μηχανισμού καταστολής της Βενεζουέλας. Ως σκληροπυρηνικός με καυστικό πολιτικό ύφος, η δημόσια εικόνα του είχε αναδειχθεί καθώς οι ΗΠΑ ενέτειναν την εκστρατεία τους κατά της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Υπουργός Άμυνας, κ. Παδρίνο Λόπεζ, εμφανίστηκε επίσης στην κρατική τηλεόραση μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «εγκληματική στρατιωτική επιθετικότητα». Είναι γνωστός ως επιζών της πολιτικής αναταραχής στη Βενεζουέλα, διατηρώντας τη θέση του τα τελευταία 11 χρόνια.

