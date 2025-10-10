Στην πολιτικό από τη Βενεζουέλα Μαρία Κουρίνα Ματσάντο απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, παρά τις υποθέσεις πολλών ότι η υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσε τις πιθανότητες της μετά τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

O εκπρόσωπος της νορβηγικής επιτροπής ρωτήθηκε γιατί δεν επελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ και έδωσε την εξής απάντηση: «Στη μακρά ιστορία των Νόμπελ Ειρήνης η επιτροπή έχει δει αρκετές τέτοιες καμπάνιες, λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που προτείνουν υποψήφιους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ένα δωμάτιο με τα πορτρέτα όλων των νικητών και είναι γεμάτη με θάρρος και ακεραιότητα. Βασιζόμαστε μόνο στο έργο και τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ για την απόφασή μας».