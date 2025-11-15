Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να χωρίσουν τη Γάζα στα δύο, αλλάζοντας τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής. Από τη μια θα υπάρχει μια «πράσινη ζώνη», υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, που θα ανοικοδομηθεί και από την άλλη, μια «κόκκινη ζώνη», που θα παραμείνει στα χέρια των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα που επικαλείται ο «Guardian», το πλάνο της Αμερικής προβλέπει την ανάπτυξη ξένων δυνάμεων από κοινού με Ισραηλινούς στρατιώτες στην ανατολική Γάζα και την εγκατάλειψη της κατεστραμμένης λωρίδας, που αυτή τη στιγμή χωρίζει μια «κίτρινη γραμμή» υπό ισραηλινό έλεγχο.

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι η πλήρης επανένωση της Γάζας παραμένει «ιδανικός, αλλά μη ρεαλιστικός» στόχος σε αυτή τη φάση.

Τα αρχικά σχέδια των ΗΠΑ περί δημιουργίας κάποιου είδους περιφραγμένων παλαιστινιακών καταυλισμών, τα οποία είχαν παρουσιαστεί ως «εναλλακτικές ασφαλείς κοινότητες» (ASC), εγκαταλείφθηκαν αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε η ίδια πηγή. «Επρόκειτο για μία συνοπτική εικόνα μιας ιδέας που είχε προταθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχουν ήδη προχωρήσει πέρα από αυτό».

Το βρετανικό μέσο αναφέρει πως τα σχέδια για το μέλλον της Γάζας «αλλάζουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, αντανακλώντας μια χαοτική, πρόχειρη προσέγγιση για την επίλυση μίας από τις πιο περίπλοκες και δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον πλανήτη». Εγείρουν δε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον και προσωπικά του Τραμπ να μετατρέψει την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα σε μία βάση για βιώσιμη και μακρόπνοη πολιτική λύση για την περιοχή.

Παράλληλα, ανθρωπιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τις αλλαγές. Χωρίς σαφές σχέδιο για διεθνή ειρηνευτική δύναμη, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και εκτεταμένη ανοικοδόμηση, η Γάζα κινδυνεύει να βυθιστεί σε αβεβαιότητα μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου. Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει για μια κατάσταση «όχι πόλεμου, αλλά και όχι ειρήνης» σε μια διαιρεμένη Γάζα, με τακτικές ισραηλινές επιθέσεις, μια εδραιωμένη κατοχή, χωρίς παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση και περιορισμένη ανοικοδόμηση των παλαιστινιακών σπιτιών και κοινοτήτων.

Η δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) αποτελεί πυλώνα του «ειρηνευτικού σχεδίου» 20 σημείων του Τραμπ. Η Ουάσινγκτον αναμένει ότι ένα προσχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα επισημοποιεί τη δύναμη αυτή, θα εγκριθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ αναμένουν να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη στρατευμάτων.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή για να προετοιμάσουν το έδαφος για την αποχώρηση των Ισραηλινών ή τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.