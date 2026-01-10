«Αν έχεις πίστη, όλα είναι δυνατά», λέει ένα ρητό και για μερικούς ανθρώπους αυτό γίνεται πραγματικότητα με θεαματικό τρόπο. Πριν αρχίσουν να κυβερνούν χώρες ή… το Βατικανό, οι παρακάτω 17 ηγέτες δεν προετοιμάζονταν από την κούνια για ένα αξίωμα, αλλά ζούσαν και εργάζονταν σαν «κοινοί θνητοί».

Οδηγοί σε μέσα μαζικής μεταφοράς, επιστήμονες, ηθοποιοί, μέχρι και πορτιέρηδες – αυτό ήταν πριν γίνουν Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί και όχι μόνο τα παρακάτω άτομα.

Ο Νικολάς Μαδούρο, Πρόεδρος της Βενεζουέλας, ήταν οδηγός λεωφορείου. Ο Μπαράκ Ομπάμα, πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, σέρβιρε παγωτό σε εστιατόριο στη Χονολουλού. Ο Τζάστιν Τριντό, Πρωθυπουργός του Καναδά, ήταν πορτιέρης σε κλαμπ. Η Σάνα Μάριν, πρώην Πρωθυπουργός της Φινλανδίας, ήταν ταμίας σε φούρνο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρος της Τουρκίας, πουλούσε κουλούρια στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ρίσι Σουνάκ, πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ήταν σερβιτόρος. Η Τζασίντα Άρντερν, Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, πουλούσε fish and chips. Ο Ναρέντρα Μόντι, Πρωθυπουργός της Ινδίας, πουλούσε τσάι σε σιδηροδρομικό σταθμό. Η Μιτσέλ Μπατσελέ, πρώην Πρόεδρος της Χιλής, ήταν παιδίατρος. Ο Σι Τζινπίνγκ, Πρόεδρος της Κίνας, ήταν αγρότης. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Πρόεδρος της Ουκρανίας, ήταν κωμικός. Η Γιόχανα Σιγκουρδαρντότιρ, πρώην Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, ήταν αεροσυνοδός. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, Πρόεδρος της Βραζιλίας, γυάλιζε παπούτσια στο Σάο Πάολο. Η Άνγκελα Μέρκελ, πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας, ήταν χημικός. Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν πορτιέρης. Ο Χαβιέρ Μιλέι, Πρόεδρος της Αργεντινής, ήταν τραγουδιστής σε συγκρότημα που δημιουργήθηκε προς τιμήν των Rolling Stones. Ο Αντρί Ραζοελίνα, πρώην Πρόεδρος της Μαδαγασκάρης ήταν DJ.

Δείτε φωτογραφίες τους στο παρακάτω βίντεο: