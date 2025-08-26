Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τη Δευτέρα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.