Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Αρχαία Ελλάδα δεν προσφέρει συχνά μαθήματα για την Ασία. Η «Παγιδα του Θουκυδίδη» είναι ένα ψέμα που επινοήθηκε για να δικαιολογήσει έναν πόλεμο ΗΠΑ – Κίνας. Από την Ουάσινγκτον μέχρι τις Βρυξέλλες, ακόμη και την Ασία, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν αποκτήσει εμμονή με την «Παγίδα του Θουκυδίδη», μια έννοια που γεννήθηκε από το βιβλίο του Graham Allison «Προορισμένοι για Πόλεμο», που δημοσιεύτηκε το 2017. Μας προειδοποιούν ασταμάτητα ότι κάθε φορά που μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί τον ηγεμόνα, ο πόλεμος είναι σχεδόν αναπόφευκτος – αυτό είναι βολικό αλλά αβάσιμο.

Αγνοεί την ιστορία της ειρηνευτικής διαδικασίας και το μάθημα των περισσότερων πολέμων, οι οποίοι καθοδηγούνται από την κατάκτηση και τον έλεγχο των πόρων – η δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ίδια ένας πόλεμος κατάκτησης. Η ανθρώπινη ιστορία δεν μπορεί να συνοψιστεί σε αναπόφευκτους πολέμους και κατακτήσεις, εκτός αν κάποιος έχει έννομο συμφέρον να τους διαιωνίζει. Ο Allison, ο οποίος υπηρέτησε στις κυβερνήσεις Reagan και Clinton και έχει διατελέσει σύμβουλος διαδοχικών υπουργών Άμυνας – διαπιστευτήρια που διαδίδονται ευρέως μέσω των καναλιών προπαγάνδας των πολιτικών ελίτ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού – υποστήριξε ο ίδιος ότι η παγίδα μπορούσε να αποφευχθεί. Αυτό που άκουσε η Ουάσινγκτον, ωστόσο, δεν ήταν η προειδοποίηση – ήταν η άδεια διαιώνισης της «παγίδας».

Το «Προορισμένοι για Πόλεμο» πλασάρεται ως ιστορική σοφία, αλλά είναι μια πολιτική αφήγηση μεταμφιεσμένη σε ακαδημαϊκή μελέτη που ομαλοποιεί τις συγκρούσεις που προκαλούνται από τα δυτικά στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα. Μας προσκαλεί να υπνοβατήσουμε αποδεχόμενοι την αντιπαράθεση ως πεπρωμένο αντί να εξετάσουμε εξονυχιστικά τις επιλογές που οδηγούν στις σημερινές εντάσεις. Αυτή η εξέταση θα αποκάλυπτε άβολες αλήθειες για την ηγεμονία, την αρπαγή πόρων και μια ελαχιστα κρυμμένη περιφρόνηση για τους άλλους με βάση τη φυλή και τη θρησκεία.

Γιατί μας αναγκάζουν να δούμε τον 21ο αιώνα μέσα από ένα πρίσμα 2.500 ετών του πολέμου μεταξύ ελληνικών πόλεων – κρατών; Γιατί η Αθήνα και η Σπάρτη – το υλικό που χρησιμοποιεί το Χόλιγουντ – αντί για τη συσσωρευμένη εμπειρία της Ασίας, της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής – αναδεικνύονται ως ο οριστικός οδηγός για το μέλλον, σαν να είναι νόμος της φυσικής;

Αυτό δεν είναι απλά δυτικοκεντρικό. Είναι σκόπιμα παραπλανητικό. Θεωρώντας τη σύγκρουση ως έναν σιδηρό νόμο, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους μπορούν να παρουσιάσουν την περικύκλωση, τις κυρώσεις και τις στρατιωτικές αναπτύξεις ως απρόθυμες απαντήσεις σε απρόσωπες «δομικές δυνάμεις». Ο πόλεμος γίνεται αναπόφευκτο προϊόν της ιστορίας και κρύβει τα άσχημα κίνητρα. Όταν αυτή η διατύπωση αποτυγχάνει, το εφεδρικό είναι ακόμη παλαιότερο: «Ο Θεός είναι με το μέρος μας», όπως με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η «παγίδα» είναι μια κατασκευασμένη αναπόφευκτη κατάσταση που εξυπηρετεί την ηγεμονία και το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Θεωρεί οποιοδήποτε ανερχόμενο έθνος – ειδικά ένα που είναι πολιτισμικά διαφορετικό και αρνείται να ενεργήσει ως ένας υπάκουος κατώτερος εταίρος – ως πηγή αστάθειας. Αυτό δεν είναι διορατικότητα. Είναι ένα αφήγημα ελέγχου και αχαλίνωτης κυριαρχίας.

Το κεντρικό ψέμα του τεχνάσματος της « Παγίδας του Θουκυδίδη» είναι ότι παρουσιάζεται ως νόμος. Οι μεταβάσεις εξουσίας συζητούνται με την βολικά αποστασιοποιημένη γλώσσα του «δομικού ρεαλισμού», σαν να ανήκουν στο βασίλειο της βαρύτητας και όχι της πολιτικής. Μόλις αυτό γίνει αποδεκτό, το ηθικό περιεχόμενο των πολιτικών αποφάσεων εξαφανίζεται. Μαζί του φεύγει και η λογοδοσία. Αν η σύγκρουση είναι «παγίδα», κανείς δεν είναι υπεύθυνος όταν οι εντάσεις κλιμακώνονται. Όταν οι συμμαχίες επεκτείνονται, όταν πολεμικά πλοία περιπολούν όλο και πιο κοντά στις ακτές ενός άλλου κράτους, όταν οι κυρώσεις διαταράσσουν ολόκληρες περιοχές, η ευθύνη μετατίθεται σε αόριστες ιστορικές δυνάμεις. Δεν είναι περίεργο που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν αέναου πολέμου από την ίδρυσή τους.

Αυτή η μοιρολατρία δεν έχει νόημα έξω από τον δυτικό κανόνα. Η σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης είναι μια ιστορία επαναλαμβανόμενων πολέμων επέκτασης, αποικιοκρατίας και – δύο φορές μέσα σε έναν αιώνα – ολοκληρωτικού πολέμου. Άλλοι πολιτισμοί ακολούθησαν διαφορετικές οδούς. Η Κίνα, η Ινδία, το Ιράν και πολλοί άλλοι επέζησαν για χιλιετίες δίνοντας προτεραιότητα στην εσωτερική σταθερότητα έναντι της προβολής παγκόσμιας ισχύος. Το Ιράν δεν έχει ξεκινήσει πόλεμο εδαφικής κατάκτησης στη σύγχρονη εποχή. Η Κίνα δεν έχει διεξάγει σημαντικό πόλεμο εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Το να επιμένει κανείς ότι οι πόλεμοι της αρχαίας Ελλάδας προσφέρουν έναν καλύτερο οδηγό από αυτές τις πολιτισμικές εμπειρίες ισοδυναμεί με το να συγχέει μια στενή ιστορική μνήμη με την καθολική αλήθεια – ή, χειρότερα, να επιλέγει κανείς την ιστορία με επιλεκτικό τρόπο για να δικαιολογήσει μια στρατιωτικά καθοδηγούμενη γεωπολιτική στρατηγική για τη διατήρηση της οικονομικής κυριαρχίας.

Η αφήγηση του Θουκυδίδη είναι, στην πραγματικότητα, ένα εργαλείο μάρκετινγκ για το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Πείστε το κοινό ότι ένας ανερχόμενος ανταγωνιστής είναι ένας υπαρξιακός εχθρός και οι τεράστιοι αμυντικοί προϋπολογισμοί φαίνονται συνετοί, ακόμη και όταν σχολεία, νοσοκομεία και υποδομές υποβαθμίζονται. Από τη Σαϊγκόν μέχρι τη Βαγδάτη και την Καμπούλ, η δυτική ισχύς έχει προβληθεί στο όνομα της «ασφάλειας» και της «δημοκρατίας», αφήνοντας πίσω της αστάθεια και κατάρρευση. Οι τοπικοί εταίροι ανακάλυψαν πολύ αργά ότι ο προστάτης τους ήταν ένας φίλος μόνο για τους καλούς καιρούς.

Η γλώσσα της αναπόφευκτης αντιπαλότητας ΗΠΑ – Κίνας διοχετεύει τεράστιους δημόσιους πόρους σε οπλικά συστήματα για την καταπολέμηση του «κίτρινου κινδύνου» που αποφέρει μεγάλα κέρδη σε λίγους εκλεκτούς, ενώ παράλληλα διαταράσσει τα κοινωνικά συμβόλαια στο εσωτερικό. Αρνείται να εξετάσει πώς βλέπει η Κίνα τον κόσμο ή να αποδεχτεί την σε μεγάλο βαθμό αμυντική της στάση. Ακολουθεί ένας κύκλος ανατροφοδότησης: το αναπόφευκτο δικαιολογεί τις προκλητικές πολιτικές· αυτές οι πολιτικές τροφοδοτούν την καχυποψία και τους αγώνες εξοπλισμών. Οι αυξανόμενες εντάσεις αναφέρονται στη συνέχεια ως «απόδειξη» ότι η θεωρία ήταν σωστή. Το αφήγημα γίνεται αυτοεκπληρούμενο.

Αυτό που ανησυχεί την Ουάσινγκτον δεν είναι η στρατιωτική ισχύς της Κίνας, αλλά το παράδειγμα που αντιπροσωπεύει η ανάπτυξή της. Σε μια μόνο γενιά, η Κίνα έβγαλε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια χωρίς την άδεια της Δύσης ή τα δυτικά πρότυπα. Για μεγάλο μέρος του δυτικού κατεστημένου, αυτό είναι λιγότερο ανθρώπινο επίτευγμα και περισσότερο απειλή. Υπονομεύει την υπόθεση ότι οι δυτικοί θεσμοί πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή κάθε νόμιμης παγκόσμιας τάξης.

Η ανάδυση ενός πολυπολικού κόσμου αμφισβητεί μια βαθιά ριζωμένη αίσθηση δικαιώματος. Η συζήτηση για «παγίδες» αποτελεί μια προσπάθεια πειθαρχίας σε αυτή τη μετάβαση. Για την παγκόσμια πλειοψηφία, ωστόσο, αυτή η στιγμή προσφέρει τη δυνατότητα ορισμού της ευημερίας με πιο πλουραλιστικούς όρους. Αυτή η δυνατότητα είναι ακριβώς αυτό που κάνει τα παλιά κέντρα εξουσίας να νιώθουν άβολα.

Σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής λένε ότι πρέπει να «επιλέξουν πλευρά» – έθνη με εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα που χρονολογούνται αιώνες πίσω, των οποίων το μέλλον συνδέεται τόσο με τους εταίρους στον Ειρηνικό όσο και με τους Ατλαντικούς και δεν έχουν κανένα συμφέρον να εισάγουν τις ανησυχίες ή τις προκαταλήψεις κάποιου άλλου. Η απαίτηση για ευθυγράμμιση δεν είναι συνεργασία. Είναι υπακοή και υποταγή μεταμφιεσμένη σε στρατηγικές συμβουλές.

Η πραγματική επιλογή δεν είναι μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Είναι μεταξύ ενός εξαγωγικού μοντέλου ανάπτυξης με κάθε κόστος και πραγματικά ανθεκτικών, αυτάρκων κοινωνιών. Το δυτικό μοντέλο παγκοσμιοποίησης μοιάζει όλο και περισσότερο με μια καθολική πίτσα: ομοιόμορφη, επεξεργασμένη, εξαρτώμενη από απομακρυσμένες αλυσίδες εφοδιασμού και πωλούμενη ως η μόνη επιλογή στο μενού.

Αυτό που οι περισσότερες κοινωνίες πρέπει να υπερασπιστούν είναι τα «κύρια αγαθά τους» – ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό, τοπική παραγωγική ικανότητα, ισχυρή διακυβέρνηση και οικονομίες οργανωμένες γύρω από κανόνες που επιβάλλουν οι πόροι τους και οι κοινωνικές τους ανάγκες. Οι χώρες που πιέζονται να επιλέξουν πλευρά έχουν επωμιστεί το βαρύτερο κόστος σε αυτό το παιχνίδι, με το μοντέλο που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επιβάλλουν βίαια σε άλλους να είναι ο καταλύτης των περισσότερων παγκόσμιων εντάσεων.

Η προτεραιότητα για αυτά τα κρατη είναι να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους, να ανοικοδομήσουν ό,τι έχει απογυμνώσει το εξαγωγικό μοντέλο και να χαράξουν μονοπάτια που αντικατοπτρίζουν τις δικές τους ιστορίες και τα όρια των περιορισμένων πόρων τους. Αυτό δεν είναι απομονωτισμός. Είναι αυτοδιάθεση και ρεαλισμός.

Η «Παγίδα του Θουκυδίδη» είναι τόσο ισχυρή όσο η προθυμία μας να αποδεχτούμε κατασκευασμένα αφηγήματα ως ιστορικό νόμο. Εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αποδεχτούν ότι η σύγκρουση είναι προκαθορισμένη και αναπόφευκτη, θα παραμελήσουν τη διπλωματία, θα υποεπενδύσουν στη συνεργασία και θα αντιμετωπίσουν τον συμβιβασμό ως αδυναμία.

Η εποχή στην οποία μια χούφτα χώρες διεκδικούν το δικαίωμα να καθορίζουν τους όρους με τους οποίους κατανοούμε τον κόσμο και πλοηγούμαστε σε αυτόν τελειώνει. Ο πολυπολικός κόσμος δεν θα είναι απαλλαγμένος από κινδύνους, αλλά θα είναι πιο προοδευτικός αν απελευθερωθεί από ψευδείς αφηγήσεις. Η πορεία του θα πρέπει να διαμορφώνεται από την παγκόσμια πλειοψηφία, όχι από αφηγήματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρατείνουν το ηλιοβασίλεμα ενός μόνο ηγεμόνα και των συμμάχων του. Το ερώτημα δεν είναι αν οδεύουμε προς μια «παγίδα». Είναι αν θα συνεχίσουμε να αφήνουμε αυτούς που την έχτισαν να μας λένε ότι ήταν πάντα εκεί.

Πηγή: South China Morning Post