Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο – και ειδικά στις ΗΠΑ – καλωσορίζουν το νέο έτος

αποφασισμένοι να κάνουν τον πρώτο μήνα του 2024 εντελώς νηφάλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «Στεγνού Ιανουαρίου» του περασμένου έτους, το 41%

των ερωτηθέντων ενηλίκων στις ΗΠΑ σχεδίασε να μην πιει τον πρώτο μήνα του 2023.

Όπως αποδείχθηκε, το μεν πνεύμα ήταν πρόθυμο, αλλά η σάρκα ασθενής για…

οινόπνευμα, με αποτέλεσμα μόνο το 16% των Αμερικανών να μείνει «στεγνό» όλο τον

Ιανουάριο, σημείωσε μια μελέτη.

Ωστόσο, για το 2024, οι ειδικοί είναι αισιόδοξοι για λίγη περισσότερη αφοσίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Φέτος, στην πραγματικότητα το κίνημα γίνεται ακόμη πιο δημοφιλές στον κόσμο για να

ασχοληθεί σοβαρά με τον Στεγνό Ιανουάριο, και οι άνθρωποι σκέφτονται να κάνουν ένα

διάλειμμα από το ποτό είτε πριν είτε μετά τις διακοπές», δήλωσε στο CBS η Dr. Aimee

Chiligiris, κλινική ψυχολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

«Στο παρελθόν, αυτό μπορεί να έχει προκαλέσει άγχος, αλλά είναι πολύ πιο κοινωνικά

αποδεκτό και οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη επίγνωση αυτού του κινήματος,

σχεδιάζοντας το και συζητώντας το στους κοινωνικούς τους κύκλους».

Είναι το νεότερο πλήθος που ηγείται της κατηγορίας για λιγότερο ποτό, καθώς η γενιά Z

δεν κατεβάζει σφηνάκια όπως οι παλαιότεροι. Έχει φτάσει στο σημείο που η έξοδος για

ποτό είναι ένα πολύ λιγότερο αποδεκτή στο πρώτο ραντεβού των 20χρονων.

«Οι νέοι άρχισαν να βρίσκουν νέους τρόπους για να επικεντρωθούν στη σωματική και

ψυχική υγεία», πρόσθεσε η Chiligiris. «Το αλκοόλ θεωρείται λιγότερο απαραίτητο κατά

τις κοινωνικές εξόδους. Υπάρχουν λιγότερες κοινωνικές προσδοκίες για ποτό σε κοινωνικά

περιβάλλοντα».

Η διακοπή των αλκοολούχων ποτών —ή η μείωση της ποσότητας που καταναλώνεται—

θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στόματος ή του οισοφάγου,

σύμφωνα με μια ειδική έκθεση που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of

Medicine στις 28 Δεκεμβρίου.

Ερευνητές από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), μέρος του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ανέλυσε πολλαπλές μελέτες για να προσδιορίσει

τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και της εμφάνισης καρκίνου.

«Με βάση τα στοιχεία που εξετάστηκαν από σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί

μέχρι σήμερα, η Ομάδα Εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή

στοιχεία ότι, σε σύγκριση με τη συνεχιζόμενη κατανάλωση, η μείωση ή η διακοπή της

κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του στόματος και του

καρκίνου του οισοφάγου», δήλωσε στο Fox News Digital. η Beatrice Lauby-Secretan,

επικεφαλής του IARC Handbooks of Cancer Prevention στη Γαλλία.

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να καθοριστεί εάν ο περιορισμός της πρόσληψης

αλκοόλ θα μπορούσε επίσης να μειώσει τον κίνδυνο άλλων τύπων καρκίνου.

«Τα στοιχεία ότι η μείωση ή η διακοπή της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών μειώνει τον

κίνδυνο καρκίνου ήταν περιορισμένα για τον καρκίνο του λάρυγγα, του μαστού και του

παχέος εντέρου», σημείωσε η Lauby-Secretan.

Η διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ για μια περίοδο πέντε έως εννέα ετών αποδείχθηκε

ότι μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του στόματος κατά 34%, διαπίστωσαν οι ερευνητές. Η

πλήρης διακοπή του αλκοόλ για 10 έως 19 χρόνια μείωσε τον κίνδυνο κατά 55%.

Για τον καρκίνο του οισοφάγου, πέντε έως 15 χρόνια χωρίς αλκοόλ μείωσαν τον κίνδυνο

κατά 15% — και 15 χρόνια ή περισσότερα αποχής από το αλκοόλ μείωσαν τον κίνδυνο

κατά 65%.

Όταν κάποιος πίνει αλκοόλ, το σώμα το μεταβολίζει σε ακεταλδεΰδη, η οποία είναι

γνωστή καρκινογόνος ουσία. Η εξάλειψη του αλκοόλ αποτρέπει να συμβεί αυτό,

διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Το αλκοόλ έχει επίσης αποδειχθεί ότι έχει γονοτοξικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι

προκαλεί βλάβη στο DNA — το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο.

Τέλος, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό και το φλεγμονώδες

σύστημα, σημείωσε η Lauby-Secretan.

«Η Ομάδα Εργασίας εξεπλάγη με τον περιορισμένο αριθμό των διαθέσιμων μελετών για

ανασκόπηση σχετικά με τη μείωση του κινδύνου καρκίνου που σχετίζεται με τη μείωση ή

τη διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ», δήλωσε η Lauby-Secretan στο Fox News Digital.

«Τέτοιες μελέτες είναι άφθονες για τη διακοπή του καπνίσματος, αλλά πολύ λιγότερο για

την κατανάλωση αλκοόλ», συνέχισε.

«Επίσης, πολύ λίγες μελέτες διερεύνησαν την επίδραση της μείωσης της ποσότητας του

αλκοόλ που καταναλώνεται, με τις περισσότερες μελέτες να εξετάζουν τη διακοπή».

«Τα καλά νέα είναι ότι η χρήση αλκοόλ είναι μεταξύ των παραγόντων κινδύνου για

καρκίνο στους οποίους μπορούμε να δράσουμε», ανέφερε ο Sudarsan Kollimuttathuillam,

ιατρός ογκολόγος και αιματολόγος στο City of Hope Orange County στην Καλιφόρνια, ο

οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, αλλά είπε ότι τα αποτελέσματα δεν τον εξέπληξαν.

«Ως ιατρός ογκολόγος, μία από τις πιο συχνές συστάσεις μου προς τους ασθενείς είναι να

κάνουν —και να διατηρήσουν— αλλαγές υγιεινού τρόπου ζωής ως μέρος του σχεδίου

πρόληψης ή θεραπείας του καρκίνου».

Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν συνήθως τον περιορισμό του αλκοόλ, τη διακοπή του

καπνίσματος, την κατανάλωση περισσότερων πράσινων, λαχανικών και δημητριακών

ολικής αλέσεως, τη μείωση ή την εξάλειψη των εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων, τη

διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους και την σωματική δραστηριότητα, είπε ο

γιατρός.

Με πληροφορίες από Fox News & New York Post