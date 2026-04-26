Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όταν πυροβολισμοί προκάλεσαν χάος και εκκένωση της αίθουσας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, η Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και άλλα μέλη της κυβέρνησης οδηγήθηκαν εσπευσμένα σε ασφαλή χώρο, ενώ οι παρευρισκόμενοι δημοσιογράφοι και προσκεκλημένοι έπεσαν κάτω από τραπέζια για να προστατευτούν.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, η σκηνή εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα: αρχικά ακούστηκαν δυνατοί κρότοι που πολλοί θεώρησαν πως ήταν πτώση αντικειμένων ή σκευών.

Ο Τραμπ, μιλώντας αργότερα σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, αποκάλυψε τη στιγμή που η Μελάνια αντέδρασε πρώτη. Όπως είπε, η Πρώτη Κυρία ήταν εκείνη που συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτός είναι κακός ήχος», όταν άκουσε τον θόρυβο.

Διεθνή ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν ότι η Μελάνια αρχικά θεώρησε πως πρόκειται για πτώση δίσκων σερβιρίσματος ή αντικειμένων, όμως σχεδόν αμέσως αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και αντέδρασε με ψυχραιμία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εμπειρία «τραυματική», σημειώνοντας ότι η σύζυγός του έδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία μέσα στο χάος, ενώ υπογράμμισε ότι η ίδια εκφράζει συχνά την ανησυχία της για την ασφάλειά του, λόγω της φύσης του αξιώματός του.