Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος υπήρξε σφοδρός πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ κατά το παρελθόν, αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα που έλαβε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι είχε επιλεγεί ως υποψήφιός του.

Σε συνέντευξή του ο Βανς αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα του Τραμπ, στο οποίο του εξήγησε γιατί τον επέλεξε για να είναι στο πλευρό του.

«Απλά είπε: ‘Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να σώσουμε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι είσαι ο τύπος που μπορεί να με βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο. Μπορείς να με βοηθήσεις να κυβερνήσω. Μπορείς να με βοηθήσεις να κερδίσω. Μπορείς να με βοηθήσεις σε ορισμένες από αυτές τις μεσοδυτικές πολιτείες, όπως η Πενσυλβάνια, το Μίσιγκαν και ούτω καθεξής», δήλωσε ο Βανς στο Fox News στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

Ο Βανς αναγνώρισε ότι δεν θα είχε κερδίσει τον αγώνα του για τη Γερουσία του Οχάιο το 2022 χωρίς την υποστήριξη του Τραμπ και ότι αυτή συνέβαλε στην εγγύτητα της σχέσης τους.

«Είπε δικαίως ότι είμαστε πολύ, πολύ κοντά εδώ και πολύ καιρό, αλλά ειδικά από τότε που σε υποστήριξα το 2022. Και δεν θα είχα κερδίσει εκείνη την κούρσα χωρίς την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Βανς. «Η εμπιστοσύνη του προέδρου τότε και η συνεργασία του από τότε είναι κάτι που εκτιμώ πολύ», προσέθεσε.

Ο Τζέι Ντι Βανς, πατέρας τριών παιδιών, δήλωσε ότι «ντράπηκε τόσο πολύ» όταν ο 7χρονος γιος του, ο Γιούαν, άρχισε να κάνει θόρυβο κατά τη διάρκεια της κλήσης, αλλά ο Τραμπ του ζήτησε να τον φέρι στη γραμμή.

«Με έβαλε να βάλω τον 7χρονο γιο μου στο τηλέφωνο. Αν το σκεφτείς αυτό, όλα όσα συνέβησαν. Ο τύπος μόλις πυροβολήθηκε πριν από λίγες μέρες και βρίσκει το χρόνο να μιλήσει στον 7χρονο γιο μου. Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ», δήλωσε ακόμα.

“MOMENT I’LL NEVER FORGET”: Republican vice presidential nominee @JDVance1 tells @seanhannity what @realDonaldTrump said to him when asking the Marine veteran to be his running mate. pic.twitter.com/mbfOr0Zr8o

— Fox News (@FoxNews) July 16, 2024