Η βρετανική αστυνομία διεξάγει και σήμερα έρευνα στην έπαυλη του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ενώ η φωτογραφία του που μεταφέρεται στο πίσω κάθισμα αστυνομικού Range Rover, μετά την απελευθέρωσή του βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Βρετανίας και ολόκληρου του κόσμου.

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη χθες, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, για παράβαση καθήκοντος βάσει των στοιχείων για ενδεχόμενη αποστολή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπστιν όταν υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.

Ο εκπεσών πρίγκιπας απελευθερώθηκε χθες το βράδυ αφού κρατήθηκε επί δεκάωρο χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του, αλλά τελώντας υπό έρευνα.

Τι γράφει ο Διεθνής Τύπος

Η φωτογραφία του Reuters που κάνει τον γύρο του κόσμου εμφανίζει τον άνδρα που υπήρξε κάποτε ένας απαστράπτων αξιωματικός του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και αγαπημένο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ και συνοδεύεται από πηχυαίους ολιγόλογους τίτλους: «Πτώση».

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τον φωτογράφο του Reuters, Φιλ Νόμπλ, έγινε viral όταν δημοσιεύτηκε αργά την Πέμπτη. Δείχνει τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, με βλέμμα… γυάλινο και ύφος χαμένο, αφού αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομική κράτηση μετά από μια ημέρα ανάκρισης σχετικά με ισχυρισμούς ότι έστειλε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η σύλληψη ενός κορυφαίου μέλους της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, του όγδοου στην γραμμή διαδοχής, είναι ένα πρωτοφανές γεγονός στην σύγχρονη ιστορία. Το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε συλληφθεί ήταν ο Κάρολος Α’, που αποκεφαλίσθηκε το 1649, αφού καταδικάσθηκε για εσχάτη προδοσία.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που αφαίρεσε από τον αδελφό του τον βασιλικό του τίτλο και τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την κατοικία του στο Γουίνδσορ, έμαθε την είδηση της σύλληψης «με βαθύτατη ανησυχία» και δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της».

«Τώρα ιδρώνει»

Ο βασιλιάς λέει «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας The Guardian που συνοδεύει την διάσημη φωτογραφία, η οποία κυριαρχεί σε όλα τα βρετανικά πρωτοσέλιδα.

«Η σύλληψη του Άντριου», είναι ο λιτός πρωτοσέλιδος τίτλος των Times.

«Τώρα ιδρώνει», ειρωνεύεται η Sun και αναφέρεται στην καταστροφική συνέντευξη που έδωσε ο τότε ακόμη πρίγκιπας στο Newsnight του BBC κατά την οποία ισχυρίσθηκε ότι δεν μπορεί να ιδρώσει λόγω νοσήματος.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της», είναι ο τίτλος της Daily Express.

«Ταξί για τον Άντι», είναι ο τίτλος της Star

«Βασιλιάς: ο αδελφός μου πρέπει να αντιμετωπίσει την δικαιοσύνη», είναι ο τίτλος της i paper.

«Πτώση», ο μονολεκτικός τίτλος της Daily Mail. «Δείχνοντας καταβεβλημένος, ντροπιασμένος και ταραγμένος, ο Άντριου απελευθερώνεται από την αστυνομική κράτηση 11 ώρες αφού η σύλληψή του βύθισε την σύγχρονη μοναρχία στον σοβαρότερο κίνδυνο», είναι το κείμενο που συνοδεύει την γνωστή φωτογραφία.