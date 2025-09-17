Η ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του Ισραήλ θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση», αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή υψηλότερων δασμών σε ισραηλινά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ και την επιβολή κυρώσεων σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς.

«Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες και πρέπει να ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ με ανάρτηση στο X.

«Οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του Ισραήλ θα λάβει την αρμόζουσα απάντηση και ελπίζουμε να μην φτάσει εκεί», πρόσθεσε ο Σάαρ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή κρίνεται απίθανο να υιοθετηθούν από τους 27.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, καθώς και την επιβολή κυρώσεων κατά δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Όπως σημειώνει το Politico, τα μέτρα της Κομισιόν, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη-μέλη, αποσκοπούν στην επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από το Ισραήλ αξίας περίπου 5,8 δισ. ευρώ, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε δύο σκληροπυρηνικά μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου: Τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, και τον υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.