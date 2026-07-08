Ένα πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε δημόσιο χώρο έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα viral θέματα συζήτησης στην Τουρκία.

Ένα σύντομο βίντεο που αποτυπώνει τις πολύ προσωπικές στιγμές ενός ζευγαριού στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει έντονος ψηφιακός πόλεμος.

Το «ντου» στο αυτοκίνητο και οι φωνές στο πάρκινγκ του εμπορικού

Το συμβάν σημειώθηκε στο υπόγειο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου στη συνοικία Καρτάλ της Κωνσταντινούπολης.

Μια γυναίκα που κινούταν στον χώρο χωρίς δισταγμό, πλησίασε, άνοιξε απότομα την πόρτα του αυτοκινήτου και ήρθε αντιμέτωπη με έναν άνδρα και μια γυναίκα που βρίσκονταν σε ερωτική επαφή.

Η γυναίκα όχι μόνο δεν απομακρύνθηκε, αλλά έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο και άρχισε να καταγράφει το σκηνικό, επιπλήττοντας το ζευγάρι σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος. Όπως ακούγεται καθαρά στο βίντεο, τους φώναζε:

«Τι κάνετε εδώ; Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε μέσα στο αυτοκίνητο; Ντροπή σας»

Η αντίδραση του ζευγαριού και ο διχασμός στο διαδίκτυο

Στο επεισόδιο παρενέβη και ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο πάρκινγκ, ο οποίος αντέδρασε επίσης με μεγάλη ένταση κατά του ζευγαριού.

Ο άνδρας και η γυναίκα που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο προσπάθησαν να κλείσουν την πόρτα και να αναπτύξουν ταχύτητα, προκειμένου να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από το σημείο και να αποφύγουν τις συνέπειες.

Η δημοσιοποίηση του υλικού στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τα social media προκάλεσε άμεσο διχασμό στην κοινή γνώμη, με τη μία πλευρά να καταδικάζει απερίφραστα το ζευγάρι, κάνοντας λόγο για προσβολή της δημοσίας αιδούς και ανάρμοστη συμπεριφορά σε χώρο όπου κινούνται οικογένειες και μικρά παιδιά και την άλλη να στρέφει τα βέλη της κατά της γυναίκας που τράβηξε το βίντεο, κατηγορώντας τη για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, παράνομη καταγραφή προσωπικών δεδομένων και αυτοδικία, τονίζοντας ότι η αστυνομία είναι η μόνη αρμόδια για τέτοια ζητήματα.

Σε σχόλια στο Χ χρήστης αναφέρει «Υπάρχει ένα δαχτυλίδι στο αριστερό χέρι της γυναίκας, άρα είναι παντρεμένη, και ίσως (ελπίζω) αυτοί οι δύο να είναι σύζυγοι. Εντάξει, το πάρκινγκ δεν είναι σωστό, ούτε εγώ το εγκρίνω, αλλά δεν είναι ορατό σημείο, τα παράθυρα του αυτοκινήτου είναι φιμέ, τα πλαϊνά του αυτοκινήτου είναι μπλοκαρισμένα.».

Άλλος χρήστης του Χ γράφει σε σχόλιο «Το εσωτερικό του οχήματος δεν είναι δημόσιος χώρος. Το άνοιγμα της πόρτας και η βιντεοσκόπηση είναι έγκλημα. Η κοινοποίηση αυτού του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ξεχωριστό έγκλημα.», ενώ ένας τρίτος γράφει «Θεωρείται ιδιωτική περιουσία μέσα στο αυτοκίνητο. Ακόμα κι αν εμφανιζόταν ο βασιλιάς, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα.»

İstanbul’da bir AVM otoparkında araçta uygunsuz davranışlarda bulunan kişileri kayda alan kadın: “Terbiyesizler, bekleyin polis gelecek. Siz burayı ne sandınız?” pic.twitter.com/Mau6cu2gHG — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 7, 2026

Araba içi özel mülk sayılır kralı gelse bişey yapamaz. — Buğra (@bugraarssln) July 7, 2026

Araç içi açık alan değildir.

Kapısını açıp video çekmek suçtur.

Bu videoyu sosyal medya üzerinden paylaşmak ayrı bir suçtur. — Beyaz Kurt (@BirBeyazKurt) July 7, 2026