Μια εις βάθος ανάλυση, για το κατά πόσο οι ΗΠΑ πέτυχαν τους πραγματικούς πολεμικούς τους στόχους απέναντι στο Ιράν, επιχειρεί ο ανταποκριτής του State Department για το BBC, Τομ Μπέιτμαν. Στο άρθρο του, εξετάζει τη ρητορική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τις εξελίξεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το βαρύ πολιτικό και οικονομικό κόστος της σύγκρουσης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Aκολουθεί ολόκληρη η ανάλυση: Έχουν πετύχει οι ΗΠΑ τους πολεμικούς τους στόχους στο Ιράν;

Τις εβδομάδες μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν, η μάχη για το αφήγημα όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου λαμβάνει χώρα στην καρδιά της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος. Από την πρώτη εβδομάδα, βρέθηκα μέσα στις ενημερώσεις Τύπου του Πενταγώνου που παραχωρούσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πρώην ταγματάρχης της Εθνοφρουράς του Στρατού και σχολιαστής του Fox News.

Από την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, όταν καθόρισε τους πολεμικούς στόχους της Αμερικής, μέχρι την τελευταία που ακολούθησε την ανακοίνωση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, ο άνθρωπος που διευθύνει τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου μεταφέρει τον τηλεοπτικού στυλ, on-screen μονόλογό του στο βήμα του Πενταγώνου. Οι ενημερώσεις αποτελούν εκδηλώσεις επίδειξης δύναμης, απολαμβάνοντας τις περιγραφές της αμερικανικής στρατιωτικής υπεροχής. Ο Χέγκσεθ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «μια στρατιωτική νίκη με κεφαλαίο Ν». Σε άλλη ενημέρωση, είπε ότι οι ΗΠΑ σκόρπισαν «θάνατο και καταστροφή από τον ουρανό όλη μέρα».

BREAKING: 🇺🇸🇮🇷 Secretary of War Pete Hegseth: "Iran begged for this ceasefire, and we all know it." "The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory."





Ωστόσο, η αναζήτηση της αλήθειας για την πορεία του πολέμου και το τίμημά του για τις ΗΠΑ απαιτεί βαθύτερη έρευνα. Έτσι, με μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός να βρίσκεται σε ισχύ και να δοκιμάζεται ήδη, τι μπορούμε να πούμε ότι έχουν πετύχει οι ΗΠΑ; Και με τι κόστος;

Μικρή πρόοδος στο πυρηνικό ζήτημα

Ο βασικός πολεμικός στόχος του Προέδρου Τραμπ ήταν να στερήσει από το Ιράν τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, κάτι που το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν σχεδίαζε ποτέ να κάνει. Αυτό, ωστόσο, αποτελούσε επίσης στόχο πολυετούς διπλωματίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Σε τελική ανάλυση, ο Τραμπ πίστευε ότι η παγκόσμια πυρηνική συμφωνία του 2015 με το Ιράν, με τη μεσολάβηση του Ομπάμα – το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) – ήταν πολύ αδύναμη.

Στην πρώτη του θητεία ο Τραμπ την παραβίασε, αποσύροντας ουσιαστικά τις ΗΠΑ με την επαναφορά των κυρώσεων στο Ιράν, το οποίο συμμορφωνόταν με τη συμφωνία. Επρόκειτο τελικά για μια επιλογή της βίας έναντι της διπλωματίας (αργότερα σκότωσε τον αξιωματούχο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί), δημιουργώντας ένα μοτίβο με την Τεχεράνη στο οποίο κινούνταν μεταξύ διπλωματικής προσέγγισης και στρατιωτικής δράσης. Είναι αυτό το μοτίβο που κορυφώθηκε στον τρέχοντα πόλεμο.

Όμως, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για οποιοδήποτε σημαντικό αποτέλεσμα για τον Τραμπ στο πυρηνικό ζήτημα.

Τον περασμένο Ιούνιο δήλωσε ότι οι πυρηνικές ικανότητες του Ιράν είχαν ήδη «εκμηδενιστεί» από τις βομβαρδιστικές επιδρομές του στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν, το Φορντό και τη Νατάνζ. Μετά από άλλες πέντε εβδομάδες πολέμου, σήμερα το Ιράν διατηρεί το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, επιπέδου σχεδόν κατάλληλου για οπλική χρήση, το οποίο πιστεύεται ότι περιέχεται σε κυλίνδρους αερίου κάτω από τα ερείπια.

Την τρίτη εβδομάδα του πολέμου, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του παγκόσμιου οργανισμού εποπτείας πυρηνικής ενέργειας (ΔΟΑΕ), μου είπε ότι τελικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει στρατιωτική λύση στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν πλέον «με το Ιράν» για «να ξεθάψουν και να απομακρύνουν όλη τη βαθιά θαμμένη… Πυρηνική Σκόνη». Αλλά η Τεχεράνη παραμένει προκλητική σε αυτό το θέμα και θα είναι καθοριστικό στις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Ίσως η Τεχεράνη να μπορούσε τώρα – με μια ακόμη πιο καχύποπτη ηγεσία στη θέση της – να γίνει περισσότερο, και όχι λιγότερο, αποφασισμένη να επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικής ικανότητας για να αποτρέψει μια άλλη αμερικανική επίθεση.

Υποβάθμιση του οπλοστασίου του Ιράν

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τον πόλεμο μέσα από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο, οι δεδηλωμένοι στόχοι του περιλάμβαναν την αλλαγή καθεστώτος – καλώντας τους Ιρανούς να αναλάβουν την κυβέρνησή τους όταν σταματούσαν οι αμερικανο-ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Μέσα σε λίγες μέρες απαίτησε την «άνευ όρων παράδοση» του καθεστώτος, κάτι που δεν έχει συμβεί. Παρόλο που το Ισραήλ έχει σκοτώσει ανώτερα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο γιος του, Μοτζταμπά, ορίστηκε διάδοχός του.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η νέα ηγεσία είναι λιγότερο «ριζοσπαστικοποιημένη και πολύ πιο έξυπνη» από τους προκατόχους της. Ήλπιζε να επαναλάβει το αποτέλεσμα της επίθεσής του στη Βενεζουέλα, όπου οι δυνάμεις του συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τον έβαλαν σε ένα κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη, αφήνοντας την εναπομείνασα ηγεσία στο Καράκας υποταγμένη στη θέληση της Ουάσιγκτον. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στην Τεχεράνη.

Σχετικά με το οπλοστάσιο του Ιράν, κορυφαίοι αξιωματούχοι του Τραμπ λένε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τις συμβατικές του δυνατότητες («αφανίζοντας» τους πυραύλους, τους εκτοξευτές, τα drones, τα εργοστάσια όπλων και το ναυτικό του). Στην περίπτωση των αποθεμάτων πυραύλων και drones, ο ισχυρισμός αυτός αμφισβητείται μέσω πληροφοριών από διαρροές που υποδηλώνουν ότι το Ιράν διατηρεί στην πραγματικότητα περίπου το ήμισυ του προπολεμικού του οπλοστασίου. Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει κανέναν από τους δύο ισχυρισμούς.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι δεδηλωμένοι στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν μεταβληθεί από την έναρξη αυτού του πολέμου, με τον αμερικανο-ισραηλινό στόχο της αλλαγής καθεστώτος να μην υλοποιείται.

Το κόστος του πολέμου

Δεκατρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλα έχουν τραυματιστεί. Λέγεται ότι τα αποθέματα πυρομαχικών έχουν δαπανηθεί με ταχύ ρυθμό, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου αριθμού πυραύλων Tomahawk, και το εκτιμώμενο κόστος του πολέμου ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, εν τω μεταξύ, λένε ότι η ασυναγώνιστη στρατιωτική ικανότητα και η τεχνολογική υπεροχή ολοκλήρωσαν μια αεροπορική εκστρατεία νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, η οποία ανάγκασε το Ιράν να συνθηκολογήσει.

Donald Trump has tasked his vice president JD Vance with shoring up a shaky ceasefire at the high-level talks with Iran in Islamabad. Iran has threatened to break the truce over Israel's strikes on Lebanon.

Στο εσωτερικό της χώρας, εν τω μεταξύ, υπήρξε πολιτικό κόστος για τον Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι μια μειονότητα των Αμερικανών εγκρίνει τον πόλεμο. Η θέση του Τραμπ στο Κογκρέσο έχει διχαστεί σε μεγάλο βαθμό με κομματικά κριτήρια, με τους Ρεπουμπλικάνους να τον υποστηρίζουν. Μέχρι τις αρχές αυτής της εβδομάδας, ωστόσο, ορισμένοι αντιτίθεντο ανοιχτά στην απειλή που εξαπέλυσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καταστρέψει έναν ολόκληρο πολιτισμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, πρόσωπα με επιρροή στο κίνημά του (MAGA), όπως ο παρουσιαστής podcast και δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, διαφώνησαν κάθετα μαζί του. Την Κυριακή, καθώς ο Τραμπ κλιμάκωσε τις απειλές του να καταστρέψει τις ιρανικές υποδομές, η Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, άλλοτε μια από τις μεγαλύτερες υποστηρίκτριές του που έκτοτε έχει διακόψει τους δεσμούς της μαζί του, δήλωσε: «Αυτό δεν κάνει την Αμερική σπουδαία ξανά, αυτό είναι σατανικό». Αυτά τα ρήγματα δεν δείχνουν σημάδια επούλωσης μέσα στο κίνημα του Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί, εν τω μεταξύ, ήταν εξίσου εξοργισμένοι με τις ολοένα και πιο ακραίες απειλές του Τραμπ, καθώς και με τις προσβολές του προς τους συμμάχους της Αμερικής. Προέτρεψαν την κυβέρνηση να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το εάν ένας αμερικανικός πύραυλος βρισκόταν πίσω από το χτύπημα σε ένα σχολείο στην πόλη Μινάμπ την πρώτη ημέρα του πολέμου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 168 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 110 παιδιών.

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτή θα είναι μία από τις χειρότερες περιπτώσεις απωλειών αμάχων από αμερικανικό χτύπημα στη Μέση Ανατολή εδώ και μια γενιά. Πίεσα τόσο τον Χέγκσεθ όσο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα. Το Πεντάγωνο έχει δηλώσει ότι διεξάγει έρευνα, αλλά σχεδόν έξι εβδομάδες αργότερα δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα κανένα πόρισμα.

Αυτή την εβδομάδα, αρκετοί νομοθέτες ζήτησαν από το υπουργικό του συμβούλιο να επικαλεστεί την 25η Τροπολογία για να αφαιρέσει την εξουσία από έναν εν ενεργεία πρόεδρο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι απειλές του Τραμπ ανάγκασαν το Ιράν να υποχωρήσει, και η εκπρόσωπος Τύπου του, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε:

«Ποτέ μην υποτιμάτε την ικανότητα του Προέδρου Τραμπ να προωθεί με επιτυχία τα συμφέροντα της Αμερικής και να μεσολαβεί για την ειρήνη».

White House's Leavitt walks through the details of Iran ceasefire negotiations: "The President will only make a deal that serves in the best interests of the United States of America."



Μια πιο ξεκάθαρη ετυμηγορία για αυτό ενδέχεται να έρθει από τους Αμερικανούς τον Νοέμβριο. Οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν ήδη προκαλέσει υψηλότερες τιμές βενζίνης και ντίζελ για τους Αμερικανούς. Αυτό αναμένεται να μεταφραστεί σε σοκ στις τιμές στα παντοπωλεία, με τον θυμό για το αυξανόμενο κόστος να προβλέπεται ήδη ότι θα κάνει τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές άβολες για το κόμμα του Τραμπ.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμη χειρότερο εξαιτίας του πολέμου, στοιχίζοντας ενδεχομένως στους Ρεπουμπλικάνους τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και πιθανώς της Γερουσίας. Για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αυτό θα ήταν ένα βαρύ τίμημα.

Ο Τραμπ έπρεπε να ανταποκριθεί στη διαφαινόμενη οικονομική κρίση, καθώς το Ιράν χρησιμοποίησε τακτικές ανταρτοπόλεμου για να απαντήσει σε έναν συμβατικό αεροπορικό πόλεμο. Ο πολεμικός του στόχος μετατράπηκε στην ανάγκη να ανοίξει ξανά ένα στενό που ήταν ανοιχτό όταν ξεκίνησε τον πόλεμο.

Δοκιμάζοντας τους συμμάχους της Αμερικής

Καθώς το Ιράν πήρε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ άλλαζε συνεχώς στάση για το πώς θα αντιδρούσε. Πήγε από το να απαιτεί από τους συμμάχους να βοηθήσουν στο να ανοίξουν ξανά τα στενά, στο να λέει ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθειά τους, στο να τους καλεί να βοηθήσουν, και στο να αποκαλεί τους μακροχρόνιους συμμάχους «δειλούς» επειδή δεν το έπραξαν.

Η ήδη κλονισμένη συνοχή του ΝΑΤΟ, η οποία βάθυνε από τις βλέψεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία, έχει ενισχυθεί δραματικά από τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ ανανέωσε τις επιθέσεις του κατά της συμμαχίας, η οποία απέφυγε την επίσημη εμπλοκή. Μετά από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η συζήτηση ήταν «πολύ ειλικρινής».

Ο πρόεδρος ίσως πιστεύει ότι η συντριπτική αμερικανική στρατιωτική υπεροχή θα διασφαλίσει τον ρόλο της Αμερικής ως υπερδύναμης μακροπρόθεσμα. Αλλά τα ευρωπαϊκά έθνη αναζητούν ήδη τρόπους «απομείωσης του κινδύνου» και απομάκρυνσης από αυτόν που θεωρούν πλέον ως έναν απρόβλεπτο, αναξιόπιστο προστάτη. Πρόκειται για ένα δυνητικό οικονομικό και στρατηγικό κέρδος για την Κίνα, και κάτι που έχει προκαλέσει απογοήτευση στους επικριτές του Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Το πραγματικό κόστος αυτού του πολέμου δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, και εάν αυτή η εκεχειρία ή οι λεπτές διαπραγματεύσεις αποτύχουν, θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο βαρύ.