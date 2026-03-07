Μεγάλη εντύπωση προκαλεί τόσο στα επιτελεία των αναλυτών των ΗΠΑ αλλά και αυτών του Ισραήλ αναφορικά με το τι κρύβεται πίσω από τη δήλωση του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στη δήλωση αυτή ο Ιρανός πρόεδρος ζητούσε συγγνώμη από τους γείτονες της χώρας του που δέχτηκαν επιθέσεις από το Ιράν υποσχόμενος παράλληλα ότι θα σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις!!!

Παρά όμως αυτή τη δήλωση του Ιρανού προέδρου λίγες ώρες αργότερα οι επιθέσεις εντάθηκαν τόσο στο Ντουμπάι με έναν νεκρό που σκοτώθηκε από θραύσμα πυραύλου μέσα στο αυτοκίνητό του όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αναλυτών των ΗΠΑ με το δεδομένο ότι δεν έχει εκλεγεί ακόμη ο αντικαταστάτης του αποθανόντος Χαμενεΐ αναφέρουν ότι ίσως η δήλωση Πεζεσκιάν αποτελεί σαφή διαφοροποίηση από τη στάση των φανατικών της ηγεσίας του Ιράν και έτσι τον καθιστά στον μετριοπαθή εκείνον πολιτικό που μπορεί ίσως να αποτελέσει τον συνομιλητή για την διέξοδο από την πολεμική σύρραξη.

Η δεύτερη ανάγνωση με την επικείμενη σύμφωνα με τις δηλώσεις Τραμπ και Νετανιάχου σφοδρή επίθεση είναι η προσπάθεια Πεζεσκιάν να σώσει τη ζωή του! Σε αυτή την άποψη οδηγεί και η πεποίθηση από την μέχρι τώρα εξέλιξη του πολέμου της ευκολίας με την οποία ιδίως οι Ισταηλινοι με χειρουργικά κτυπήματα εκτελούν αξιωματούχους του Ιράν με αποκορύφωμα εκείνη του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Χαμενεΐ.

Η τρίτη περίπτωση είναι σύμφωνα με εκτιμήσεις η γνώση από πλευράς Πεζεσκιάν ότι το Ιράν βρίσκεται σε δεινή θέση με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον.

Το σίγουρο πάντως είναι πως υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ του προέδρου του Ιράν και των φανατικών Φρουρών της Επανάστασης.