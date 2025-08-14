Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της φρικτής διπλής δολοφονίας στο Mount Waverley της Μελβούρνης, με θύματα την 39χρονη έγκυο ομογενή Αθηνά Γεωργοπούλου και τον σύντροφό της, Άντριου «Morph» Γκαν.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι μια διαμάχη για την ιδιοκτησία σκύλων ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα, όπου ένας 34χρονος κατηγορείται ότι δολοφόνησε την έγκυο ομογενή και τοποθέτησε το αποκεφαλισμένο κεφάλι του συντρόφου της σε κοντάρι.

Τα θύματα, η 39χρονη Αθηνά Γεωργοπούλου, έγκυος πέντε μηνών και ο 50χρονος Άντριου «Morph» Γκαν, εντοπίστηκαν τη Δευτέρα το βράδυ μέσα στο διαμέρισμά τους στην Adrienne Crescent.

Ο Ρος Τζαντ, ένας άστεγος άνδρας, συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στον σταθμό Westall, έχοντας μαζί του δύο μεγαλόσωμους γερμανικούς ποιμενικούς, σε σχέση με το φρικιαστικό έγκλημα.

Η αστυνομία της Βικτώρια υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος προχώρησε σε μια «στοχευμένη» επίθεση στο σπίτι των θυμάτων, ενώ σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες.

Την Τετάρτη (13/8) εμφανίστηκε στο Πρωτοδικείο της Μελβούρνης, με την εκδίκαση της υπόθεσης να ορίζεται για τον Ιανουάριο.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το θύμα είχε πάντα μαζί του τον γερμανικό ποιμενικό του, ο οποίος ήταν «πολύ προστατευτικός», και πως η σχέση του με τον φερόμενο ως δράστη, επιδεινώθηκε όταν ξέσπασε καβγάς για την ιδιοκτησία και την πώληση κάποιων σκύλων.

Μία γειτόνισσα ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην Herald Sun: «Ο Morph ήταν πάντα με τον σκύλο του. Αυτό ήταν που με σόκαρε όταν έμαθα για τους θανάτους, γιατί εκείνος και ο σκύλος του πήγαιναν παντού μαζί και ο Dragon (το κατοικίδιο) δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει».

Άλλοι γείτονες εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους μιλώντας σε δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το διαμέρισμα που έμενε το ζευγάρι.

Να σημειωθεί πως περίπου μία ώρα μετά το έγκλημα, ο φερόμενος δράστης εθεάθη σε McDonald’s, φορώντας μπουφάν με κηλίδες αίματος και συνοδευόμενος από τους δύο σκύλους του. Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι ήταν ξυπόλητος, φορούσε μαύρο βαμβακερό μπουφάν «που φαινόταν να έχει αίμα» και προσπαθούσε να καθαριστεί με χαρτοπετσέτες από τον πάγκο.

Ο Τζαντ, ήταν γνωστός στην περιοχή καθώς ζούσε κάτω από γέφυρα στο Όκλι, ενώ φέρεται να είχε θεαθεί στο παρελθόν στο διαμέρισμα των θυμάτων.

Η αστυνομία εντόπισε τη σορό του Γκαν δίπλα στη Γεωργοπούλου, μέσα στο διαμέρισμά τους, ενώ στους εξωτερικούς τοίχους και φράχτες του σπιτιού υπήρξαν γραμμένα με γκράφιτι συνθήματα, όπως «Είσαι ομοφυλόφιλος», «Φτάνει πια», «Προδοσία» και «Κάρμα», με τις Αρχές να εξετάζουν αν αυτά σχετίζονται με το έγκλημα.

Από το σημείο, ο επιθεωρητής Dean Thomas αρνήθηκε να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκαν τα θύματα, επισημαίνοντας μόνο ότι δεν πιστεύεται πως χρησιμοποιήθηκε όπλο.

Chilling new claim about what happened before alleged beheading horror in Melbourne: ‘That’s what spun me out’ https://t.co/R8T7Bu629D — Daily Mail (@DailyMail) August 13, 2025

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η ομογενής, φέρεται να μιλούσε με συγγενείς και φίλους για να τους αποκαλύψει το φύλο του μωρού της, με εκείνη να έχει δηλώσει τον ενθουσιασμό της που περίμενε κοριτσάκι.

Μιλώντας στην Herald Sun η Patty Dilveridis, θεία της Αθηνάς Γεωργοπούλου, δήλωσε ότι η ανιψιά της, διένυε τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονούσε να ξεκινήσει μια νέα ζωή ως μητέρα μαζί με τον σύντροφό της, με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου τρία χρόνια. «Περίμενε με μεγάλη ανυπομονησία το μωρό, γιατί ήταν 39 χρόνων και ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει παιδί», είπε.

Σε λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος φαίνεται να ανήκει στη μητέρα της 39χρονης, υπό το όνομά Petty Georgopoulos, αναφέρεται στα Ελληνικά, με αγγλικούς χαρακτήρες: «Καρδούλα μου έφυγες τόσο άδικα από τη ζωή που δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω. Τις τελευταίες μέρες ήσουν τόσο χαρούμενη. Kάναμε όνειρα μαζί για την εγγονούλα που θα έφερνες στη ζωούλα σου και ξαφνικά όλα έσβησαν ένα βράδυ, καθώς κόπηκε το νήμα της ζωής σου και της εγγονούλας μου που θα έφερνες σε τέσσερις μήνες στη ζωή. Και αν μας χώρισαν θα σ’ αγαπώ για πάντα. Καλή αντάμωση, κορούλα μου, στο φως των αγγέλων».

Ο φερόμενος δράστης εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο φορώντας σκούρο μπλουζάκι, με την Αστυνομία να ζητά 10 επιπλέον εβδομάδες για τη συλλογή στοιχείων, λόγω της «πολύπλοκης» φύσης της υπόθεσης, αίτημα που έγινε δεκτό από τη δικαστή Joanne Metcalf.

Μάλιστα, ο δικηγόρος του άνδρα ανέφερε ότι αυτή είναι η πρώτη του φορά που εκείνος τίθεται υπό κράτηση, ενώ ζήτησε να τον δει νοσηλευτής για «ζητήματα ψυχικής υγείας».

Με πληροφορίες από SBS και Herald Sun