Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η δραστηριότητα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald Ford. Μόλις το τελευταίο 24ωρο έγινε γνωστό πως αναχωρεί εσπευσμένα από τη βάση της Σούδας.

Σημειώνεται πως το αεροπλανοφόρο κατέπλευσε στα Χανιά τη Δευτέρα και επρόκειτο να παραμείνει στη βάση έως τις 2 Απριλίου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που είχαν προκληθεί από τη φωτιά που ξέσπασε στον χώρο των πλυντηρίων. Οι επισκευές αυτές ήταν αναγκαίες καθώς 600 ναύτες έχουν χάσει τα κρεβάτια τους από την φωτιά που ξέσπασε στις 12 Μαρτίου και έκαιγε για 30 ώρες, στον χώρο των πλυντηρίων. Σύμφωνα με διεθνή μέσα όπως το Reuters και η Washington Post, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, αφήνοντας πίσω της τραυματίες – κυρίως από εισπνοή καπνού – και σημαντικές φθορές στο εσωτερικό του πλοίου.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ναύτες με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

Φαίνεται όμως πως τα σχέδια άλλαξαν. Την ίδια στιγμή τα αμερικανικά δίκτυα αναφέρουν πληροφορίες που το θέλουν να αντικαθίσταται επιχειρησιακά από το USS George H.W. Bush παρότι η επίσημη ενημέρωση το θέλει αξιόμαχο.

Το αεροπλανοφόρο λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναχωρεί εκτάκτως από την Σούδα για το Σπλιτ της Κροατίας, ώστε και η έρευνα και οι επισκευές να γίνουν εκεί.

Ωστόσο τοπικές πηγές αναφέρουν πως η αναχώρηση μπορεί να σχετίζεται με τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή και το Σάββατο στα Χανιά.

Eιδικά εκπαιδευμένοι ερευνητές σε θέματα εμπρησμών

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και το γεγονός πως στα Χανιά παραβρέθηκαν αυτή την εβδομάδα και οκτώ ειδικά εκπαιδευμένοι ερευνητές σε θέματα εμπρησμών για να διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οι ερευνητές αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης όσο και το σενάριο δολιοφθοράς.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 20 άτομα του πληρώματος που είχαν πρόσβαση στον χώρο όπου ξέσπασε η φωτιά, ενώ εξετάζονται και πιθανά κίνητρα. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και η δυσαρέσκεια που φέρεται να υπάρχει σε μερίδα του πληρώματος λόγω των αυξημένων ρυθμών υπηρεσίας και της μεγάλης διάρκειας των αποστολών.

Το περιστατικό στο συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία.

Αν και οι Αμερικανοί υποστηρίζουν πως τα κρίσιμα συστήματα δεν επηρεάστηκαν και το πλοίο παραμένει επιχειρησιακά λειτουργικό, οι επιπτώσεις, σύμφωνα με άλλες πηγές δεν θεωρούνται αμελητέες.

Ο καπνός και τα νερά της κατάσβεσης φέρεται να έχουν εισχωρήσει σε χώρους διαβίωσης και τεχνικά τμήματα, δημιουργώντας την ανάγκη για εκτεταμένο έλεγχο και αποκατάσταση.

Σε ένα πλοίο τέτοιας τεχνολογικής πολυπλοκότητας, ακόμη και μια φωτιά σε «δευτερεύον» χώρο μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα που δεν είναι άμεσα ορατά.

Όπως επισημαίνουν και κρητικά Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τοπικές πηγές, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα μεμονωμένο ατύχημα, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης εικόνας πίεσης που δέχονται ακόμη και τα πιο προηγμένα πολεμικά μέσα.

Αναλύσεις, όπως αυτές που δημοσιεύονται στο 19FortyFive, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, επισημαίνοντας ότι οι ζημιές από καπνό και υγρασία μπορεί να επηρεάσουν κρίσιμα ηλεκτρονικά και να απαιτήσουν πιο εκτεταμένες εργασίες απ’ όσες αρχικά φαίνονται.

Σε πιο απαισιόδοξα σενάρια, γίνεται λόγος ακόμη και για παρατεταμένη περίοδο μειωμένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται ακόμα επίσημα.

Η στοχοποίηση του αεροπλανοφόρου από το Ιράν

Το Ιράν από την πρώτη στιγμή είχε βάλει στο στόχαστρό του τα κέντρα υποστήριξης της ομάδας κρούσης του USS Gerald Ford, θεωρώντας τα στρατιωτικούς στόχους, στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης.

Ο εκπρόσωπος της ενιαίας διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Khatam al-Anbiya είχε δηλώσει πριν από αρκετές ημέρες πως «τα κέντρα logistics και υπηρεσιών που επιτρέπουν στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford να παραμένει επιχειρησιακό θεωρούνται στόχοι από το Ιράν».

Επίσης άλλος ανώτατος ιρανός αξιωματούχος είχε υποστηρίξει δημόσια, σύμφωνα με το Reuters πως «το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί απειλή για το Ιράν. Κατά συνέπεια, τα κέντρα logistics και υπηρεσιών για την ομάδα κρούσης του USS Ford θεωρούνται στόχο».

Aν και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια επίσημη πηγή που να αναφέρει πως το αεροπλανοφόρο δέχθηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, τα ερωτήματα για το πώς αυτό το υπερόπλο των Αμερικανών αποσύρεται από την επιχείρηση στη Μέση Ανατολή είναι πολλά.

Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι στρατιωτικοί αναλυτές αλλά και δημοσιογράφοι που φέρεται να υποστηρίζουν πως το αεροπλανοφόρο χτυπήθηκε από drone του Ιράν. Αξίζει να αναφερθεί το τι είχε υποστηρίξει δημόσια πριν από λίγες ημέρες ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Jonas E. Alexis.

Όπως ανέφερε «στις 11 Μαρτίου, ένα ιρανικό drone τύπου Shahed–136 παραβίασε την αμυντική περίμετρο της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στον Περσικό Κόλπο. Το drone κόστισε 20.000 δολάρια, ενώ το αεροπλανοφόρο που έπληξε έχει αξία 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σε αναλογία κόστους προς αξία είναι 650.000 προς 1. Το drone πετούσε σε ύψος 15 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάτω από το όριο ανίχνευσης των συστημάτων ραντάρ Aegis, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση βαλλιστικών πυραύλων. Μέσα σε 14 λεπτά, διένυσε 47 ναυτικά μίλια και προσέκρουσε στον χώρο διακυβέρνησης, κοντά στον σταθμό ανεφοδιασμού. Η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιά σε καύσιμα, η οποία εξαπλώθηκε σε παρακείμενα διαμερίσματα. Περισσότεροι από 400 ναύτες εκκενώθηκαν και οι πτήσεις ανεστάλησαν. Στο αεροπλανοφόρο δόθηκε εντολή να απομακρυνθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 ναυτικών μιλίων από τις ιρανικές ακτές. Πρόκειται για την πρώτη φορά από τον πόλεμο του Βιετνάμ που ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο φέρεται να αναγκάζεται να αποσυρθεί λόγω εχθρικών πυρών».