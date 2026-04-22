Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Αμερικανός ανάδοχος τεχνολογίας παρακολούθησης Palantir δημοσίευσε ένα μανιφέστο 22 σημείων το Σαββατοκύριακο, καλώντας για μια «νέα εποχή» στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ με τη δυνατότητα AI. Το Διαδίκτυο έπαθε φρενίτιδα, με το κείμενο να χαρακτηρίζεται ως σχέδιο για «τεχνοφασισμό».

Το έγγραφο που αναρτήθηκε στο X το Σάββατο, υπερβαίνει κατά πολύ την τυπική δήλωση αποστολής μιας εταιρείας τεχνολογίας της Silicon Valley. Περιγράφει τις θέσεις του Palantir σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας και της στρατιωτικής ισχύος στον 21ο αιώνα, δηλώνοντας: «Η Silicon Valley έχει μια θετική υποχρέωση να συμμετέχει στην υπεράσπιση του έθνους» – «Η σκληρή δύναμη σε αυτόν τον αιώνα θα χτιστεί σε λογισμικό» – «η εθνική υπηρεσία πρέπει να είναι καθολική υποχρέωση» – «η μεταπολεμική στείρωση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας πρέπει να αναιρεθεί».

Because we get asked a lot. The Technological Republic, in brief. 1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation. 2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

Για να κατανοήσουμε πώς μια ιδιωτική εταιρεία μπορεί να αισθάνεται εξουσιοδοτημένη να απαιτήσει τέτοιες εκτεταμένες αλλαγές πολιτικής από το κράτος, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι η Palantir και πόσο εμπλέκεται με το «βαθύ κράτος» που είναι πραγματικά.

Τι είναι η Palantir;

Η Palantir – που πήρε το όνομά της από τις πέτρες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Tolkien μέσω των οποίων ο σκοτεινός άρχοντας Sauron παρακολουθεί τους υφιστάμενούς του – είναι μια εταιρεία λογισμικού που εξυπηρετεί κυρίως τους τομείς της άμυνας και των πληροφοριών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 από την PayPal με συνιδρυτές τους Πίτερ Τιλ, Τζο Λόνσντεϊλ, Στίβεν Κοέν, Άλεξ Καρπ και Νέιθαν Γκέτινγκς.

Το Palantir ήταν το πνευματικό τέκνο του Τιλ, ο οποίος είπε ότι συνειδητοποίησε ότι «οι προσεγγίσεις που είχε χρησιμοποιήσει το PayPal για την καταπολέμηση της απάτης θα μπορούσαν να επεκταθούν σε άλλα πλαίσια, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας». Η ιδέα του Τιλ καλλιεργήθηκε από τη CIA, η οποία επένδυσε 2 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία το 2005 μέσω της εσωτερικής της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων, In-Q-Tel. «Μακάρι να είχα Palantir όταν ήμουν διευθυντής», είπε ο δημιουργός του In-Q-Tel και πρώην επικεφαλής της CIA, Τζορτζ Τένετ, στο περιοδικό Forbes το 2013. «Μακάρι να είχαμε το εργαλείο της δύναμής του».

Η Palantir αποτιμάται επί του παρόντος σε περίπου 352 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντα περίπου 80 φορές τα ετήσια έσοδα της εταιρείας – μια υπερτίμηση που τροφοδοτείται από τα εκτεταμένα συμβόλαια της Palantir με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την αλφαβητική της λίστα των υπηρεσιών άμυνας και πληροφοριών.

Τι πουλάει η Palantir;

Το κορυφαίο προϊόν της Palantir είναι ένα λειτουργικό σύστημα που ονομάζεται «Γκόθαμ». Όχι ένα σύστημα παρακολούθησης καθεαυτό, συγκεντρώνει και αναλύει γρήγορα τα υπάρχοντα δεδομένα. Για παράδειγμα, εάν η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σχεδιάζει ένα χτύπημα πυραύλων σε μια ξένη χώρα, η Γκόθαμ μπορεί να συνδυάσει χάρτες και δορυφορικά πλάνα από αυτήν τη χώρα, δεδομένα από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών των CIA και NSA. και δεδομένα τοπικής επιτήρησης για να παρουσιάσει η CENTCOM με πιθανούς στόχους.

Μαζί με το MOSAIC – ένα άλλο πρόγραμμα αναγνώρισης στόχων – η Palantir αντλεί ψηφιακά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πλάνων παρακολούθησης και διευθύνσεων IP από μια περιοχή στόχο με χρήση ΤΝ για να επισημάνουν τους πιο αποτελεσματικούς στόχους για στρατιωτικά χτυπήματα.

Οι ΗΠΑ παραδέχονται ότι έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα προγράμματα για να επιλέξουν στόχους κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου τους στο Ιράν, αλλά επιμένουν ότι οι άνθρωποι πάρουν την τελική απόφαση να πυροβολήσουν.

Το Γκόθαμ έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αστυνομικής επιτήρησης. Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, για παράδειγμα, το χρησιμοποιεί για τη συλλογή δεδομένων για πολίτες – όπως ονόματα, διευθύνσεις, δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικές σχέσεις και φωτογραφίες παρακολούθησης – «προκειμένου να εντοπιστούν οι διασυνδέσεις τους με γνωστούς εγκληματίες και να προβλεφθεί η πιθανότητα να συνεχίσουν να διαπράττουν εγκλήματα».

Το Γκόθαμ μπορεί να «συγκεντρώσει όλα όσα γνωρίζει μια υπηρεσία για ένα άτομο σε ένα μέρος, συμπεριλαμβανομένου του χρώματος των ματιών του από την άδεια οδήγησής του, ή την πινακίδα κυκλοφορίας – καθιστώντας εύκολη τη δημιουργία μιας λεπτομερούς αναφοράς πληροφοριών», είπε το Wired πέρυσι.

Ποιοι είναι οι πελάτες της Palantir;

Η λίστα πελατών της Palantir είναι εκτενής, αν και όχι δημόσια διαθέσιμη. Στις ΗΠΑ περιλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, τη Μετανάστευση και την Επιβολή των Τελωνείων, τη CIA, το FBI, την NSA, τον Στρατό των ΗΠΑ, το Σώμα Πεζοναυτών, την Πολεμική Αεροπορία και τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και δεκάδες ή και εκατοντάδες αστυνομικά τμήματα και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Στο εξωτερικό, η τεχνολογία της Palantir χρησιμοποιείται από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, της Άμυνας του Ισραήλ και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, καθώς και από αστυνομικά τμήματα και κυβερνητικές υπηρεσίες στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Ελλάδα, είχε χρησιμοποιηθεί κατά τα χρόνια της πανδημίας.

Γιατί μια ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας παρακολούθησης δημοσιεύει ένα μανιφέστο;

Η Palantir ξεχωρίζει από τους πελάτες της, το μάρκετινγκ και την ιδεολογία των στελεχών της. Η εταιρεία εμπορεύεται τον εαυτό της όχι ως απρόσωπος πωλητής λογισμικού συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, αλλά όπως αναφέρει, είναι ένας πάροχος «μιας αλυσίδας σκοτώματος που τροφοδοτείται από το Al» που επιτρέπει την «κυριαρχία της απόφασης από το διάστημα στη λάσπη». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Καρπ, απεικονίζει τον εαυτό του ως βαθιά εμπλεκόμενο σε στρατιωτικές αποφάσεις.

Ως δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας, ο Καρπ υπερασπίστηκε τη χρήση του λογισμικού Palantir από τους IDF για τον σχεδιασμό χτυπημάτων στη Γάζα και κάλεσε τις ΗΠΑ να προετοιμαστούν για έναν πόλεμο τριών μετώπων εναντίον της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν.

Το μανιφέστο μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια του βιβλίου του Καρπ (2025), «The Technological Republic», όπου τα 22 σημεία οραματίζονται έναν κόσμο στον οποίο τα προϊόντα της Palantir θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση. Μερικά σημεία:

«Η ελίτ των μηχανικών της Silicon Valley έχει μια θετική υποχρέωση να συμμετάσχει στην υπεράσπιση του έθνους».

«Η ικανότητα των ελεύθερων και δημοκρατικών κοινωνιών να επικρατήσουν απαιτεί κάτι περισσότερο από ηθική έλξη. Απαιτεί σκληρή δύναμη και η σκληρή ισχύς σε αυτόν τον αιώνα θα οικοδομηθεί στο λογισμικό».

«Το ερώτημα δεν είναι αν θα κατασκευαστούν όπλα τεχνητής νοημοσύνης, είναι ποιος θα τα κατασκευάσει και για ποιο σκοπό. Οι αντίπαλοί μας δεν θα σταματήσουν για να επιδοθούν σε θεατρικές συζητήσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης τεχνολογιών με κρίσιμες στρατιωτικές εφαρμογές και εφαρμογές εθνικής ασφάλειας. Θα προχωρήσουν».

«Η ατομική εποχή τελειώνει και μια νέα εποχή αποτροπής που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ξεκινήσει».

«Η μεταπολεμική στείρωση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας πρέπει να αναιρεθεί. Το ξεφάντωμα της Γερμανίας ήταν μια υπερδιόρθωση για την οποία η Ευρώπη πληρώνει τώρα βαρύ τίμημα. Μια παρόμοια και εξαιρετικά θεατρική δέσμευση στον ιαπωνικό ειρηνισμό αν διατηρηθεί, απειλεί επίσης να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ασία».

«Η Silicon Valley πρέπει να παίξει ρόλο στην αντιμετώπιση του βίαιου εγκλήματος».

Τα προϊόντα του Καρπ παρουσιάζονται σιωπηρά ως η λύση σε αυτά τα προβλήματα και το μήνυμά του «ειρήνη μέσω της δύναμης» φαίνεται κομμένο στα μέτρα του για να ευχαριστήσει τους νέους ο νεοσυντηρητικούς προέδρους όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, η διοίκηση του οποίου η εταιρεία του θα υπογράψει τελικά συμβόλαια.

Τα υπόλοιπα σημεία του εμβαθύνουν στην επικράτεια του πολιτιστικού πολέμου, δηλώνοντας ότι οραματιστές όπως ο Έλον Μασκ πρέπει να επικροτηθούν για την πίστη τους στη «μεγάλη αφήγηση», ότι «πρέπει να αντισταθεί η διάχυτη μισαλλοδοξία της θρησκευτικής πίστης σε ορισμένους κύκλους» και ότι «μερικοί πολιτισμοί έχουν δημιουργήσει ζωτικές προόδους, άλλοι παραμένουν δυσλειτουργικοί και οπισθοδρομικοί».

Ποιοι είναι οι Καρπ & Τιλ και γιατί είναι αμφιλεγόμενοι;

Ο Καρπ περιγράφει τον εαυτό του ως «προοδευτικό, αλλά όχι woke» και «εθνικιστή τεχνολογίας». Ο Καρπ έχει επίσης απεικονίσει τον εαυτό του όλα αυτά τα χρόνια ως «σοσιαλιστή» και «νεομαρξιστή» και έχει ψηφίσει με συνέπεια Δημοκρατικό, ενώ επαινούσε ορισμένες από τις πολιτικές του Τραμπ. Οι μόνες σταθερές πεποιθήσεις του φαίνεται να είναι ότι «η Δύση έχει έναν ανώτερο τρόπο ζωής» και αυτόν πρέπει να υπερασπιστούμε «με την εφαρμογή οργανωμένης βίας». Ο Καρπ είναι φανατικός υπερασπιστής του Ισραήλ και έχει αναφερθεί στους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στις ΗΠΑ ως «μια μόλυνση στο εσωτερικό της κοινωνίας μας».

Ο Τιλ από την άλλη, είναι μια πολύ πιο ξεκάθαρη κομματική φιγούρα. Συντηρητικός, έχει κάνει δωρεές για ρεπουμπλικανικούς σκοπούς και χρηματοδότησε την εκστρατεία του αντιπροέδρου Βανς το 2018. Ενώ ο Tιλ έχει περιγράψει τον εαυτό του ως ελευθεριακό, δωρίζει στην παρεμβατική Συμμαχία των Δημοκρατιών (που ιδρύθηκε από τον πρώην αρχηγό του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν) και συμμετέχει στη διευθύνουσα επιτροπή της ομάδας Μπίλντερμπεργκ.

Τι λέει ο κόσμος για το μανιφέστο;

Το μανιφέστο του Palantir έχει συγκεντρώσει μια συντριπτικά αρνητική αντίδραση, με τους σχολιαστές να το περιγράφουν ως «τρομακτικό», «τεχνοφασιστικό» και «θυμίζει έναν κακό των κόμικς».