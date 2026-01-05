Το γλείψιμο ενός ατόμου από έναν σκύλο αποκαλύπτει διάφορες συμπεριφορικές αποχρώσεις που σχετίζονται τόσο με το συναίσθημα, όσο και με την αισθητηριακή αντίληψη.

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να υποδηλώνει εμπιστοσύνη και εγγύτητα, αντιπροσωπεύοντας έναν τρόπο δημιουργίας ενός δεσμού ή προσέλκυσης προσοχής.

Η επαφή με το δέρμα επιτρέπει στον σκύλο να αντιλαμβάνεται χημικά και οσφρητικά σήματα που υπάρχουν στον ιδρώτα και τις φερομόνες, παρέχοντάς του πληροφορίες σχετικά με τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, χωρίς να υπονοεί καμία πρόθεση ελέγχου του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, το γλείψιμο μπορεί να διεγείρεται από την περιέργεια για τις γεύσεις που υπάρχουν στο δέρμα, όπως ίχνη τροφής ή φυσικές ουσίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμπεριφορά αυτή βοηθά το ζώο να διαχειριστεί το άγχος ή τον ενθουσιασμό.

Με λίγα λόγια, η χειρονομία συνδυάζει την επικοινωνία και όχι ανάγκες που σχετίζονται με την περιοχή.