Η πρόσφατη επίσκεψη του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας σε ένα σχολείο συνοδεύτηκε από έναν νεανικό έρωτα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο βασιλιάς και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίθια, επισκέφτηκαν το δημόσιο σχολείο Vicente Aleixandre στη Θέουτα. Το σχολείο ακολουθεί μια πολυπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαίδευση παιδιών από διαφορετικά υπόβαθρα και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Ο 58χρονος βασιλιάς και η 54χρονη βασίλισσα μπήκαν σε τάξεις προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης και κάθισαν στα θρανία να συνομιλήσουν με τους μικρούς μαθητές την ώρα που ζωγράφιζαν και έκαναν χειροτεχνίες.

Το βίντεο με τον μικρό μαθητή και τον βασιλιά της Ισπανίας:

Ο βασιλιάς Φελίπε ρώτησε ένα μικρό αγόρι: «Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο;». Το αγόρι έδειξε αμέσως μια συμμαθήτριά του στην άλλη πλευρά του τραπεζιού και απάντησε: «Αυτή».

«Πολύ ωραία!» είπε ο Βασιλιάς γελώντας, προτού ρωτήσει το χαμογελαστό κορίτσι: «Άκουσες τι είπε;», με εκείνη να απαντά: «Ναι». Το βίντεο από τη συνάντηση του βασιλιά της Ισπανίας με τον μικρό μαθητή έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε γέλιο σε χιλιάδες χρήστες.