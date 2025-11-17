Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) έχει προβεί σε μια σειρά κινήσεων φέτος, στην προσπάθειά του να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τουρκία. Έχει δηλώσει ότι θα τερματίσει την πολυετή εξέγερσή του και θα αποστρατιωτικοποιηθεί.

Τον Μάιο, το PKK ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε διάλυση και θα τερματίσει τον ένοπλο αγώνα του. Ωστόσο, πολλά παραμένουν ασαφή.

Στα τέλη Οκτωβρίου, το PKK δήλωσε ότι θα αποσύρει τις δυνάμεις του από την Τουρκία. Δεν ήταν σαφές αν όλοι οι μαχητές θα μεταβούν στο βόρειο Ιράκ, αλλά αυτό ήταν το αναμενόμενο.

Το PKK έχει από καιρό βάσεις στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ. Η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν.

Οι Κούρδοι ζουν στην Τουρκία, το Ιράν, τη Συρία και το Ιράκ. Κατοικούν στις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές αυτών των τεσσάρων χωρών. Αναφέρονται σε αυτές τις περιοχές ως «Μπακούρ» (βόρειο), «Ροτζιλάτ» (ανατολικό), «Μπασούρ» (νότιο) και «Ροζάβα» (δυτικό) Κουρδιστάν.

Μόλις το PKK ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την Τουρκία, προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με το τι θα συμβεί στις βάσεις του στο Ιράκ. Η Τουρκία μάχεται το PKK στο βόρειο Ιράκ εδώ και δεκαετίες, αποσταθεροποιώντας την περιοχή και οδηγώντας πολλούς Κούρδους σε εκτοπισμό.

Οι βάσεις του PKK λέγεται συχνά ότι βρίσκονται στην ορεινή περιοχή του Καντίλ, αλλά έχει και πολλές άλλες θέσεις στην περιοχή.

«Για να αποφύγει τις εντάσεις με την Τουρκία, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν αναδιατάσσεται στο βόρειο Ιράκ», ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου.

Τίποτα δεν είναι σαφές

Σύμφωνα με τις αναφορές, το PKK θα αποσυρθεί από μια στρατηγική περιοχή που ονομάζεται Cab, η οποία συνορεύει με την Τουρκία.

«Μέχρι το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, οι δυνάμεις μας είχαν αποσυρθεί από την περιοχή Zap και είχαν μεταφερθεί σε άλλες κατάλληλες περιοχές. Ο κίνδυνος σύγκρουσης σε αυτή την περιοχή έχει πλέον εξαλειφθεί πλήρως», ανέφερε το PKK σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από το κουρδικό Πρακτορείο Ειδήσεων Firat News Agency. Πρόκειται για «μια σημαντική, πρακτική συμβολή στην εξέλιξη και την επιτυχία της ειρηνευτικής διαδικασίας» με τις τουρκικές Αρχές και αποδεικνύει «την αφοσίωσή μας σε αυτή τη διαδικασία».

Η δήλωση του PKK έχει αναπαραχθεί ευρέως από αραβικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο ιστότοπος ειδήσεων Al-Ain News με έδρα τα ΗΑΕ, το κανάλι ειδήσεων Al Arabiya με έδρα τη Σαουδική Αραβία, η εφημερίδα Arab News με έδρα επίσης τη Σαουδική Αραβία και η εφημερίδα The National με έδρα τα ΗΑΕ.

Ωστόσο, η δήλωση δεν προσφέρει λεπτομέρειες. Όπως γίνεται συνήθως με το PKK, δεν είναι σαφές πώς οι δηλώσεις αντανακλούν το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Αυτό δεν παρατηρείται μόνο τώρα, αλλά και τους τελευταίους έξι μήνες γενικά.

Εάν το PKK καταθέτει τα όπλα του και αλλάζει ή προχωράει σε ολοκληρωτική διάλυση, τότε οι συνεχείς υποχωρήσεις και αναδιατάξεις οδηγούν σε ερωτήματα σχετικά με το τι θα ακολουθήσει. Πρόκειται για συμβολικές κινήσεις ή θα αλλάξει κάτι πραγματικά;

Σαράντα χρόνια μάχης στα βουνά, πιθανώς καθιστούν δύσκολη για ορισμένα στελέχη την επανένταξη σε άλλους τύπους εργασίας. Επιπλέον, πολλοί μαχητές του PKK στρατολογούνται σε πολύ νεαρή ηλικία, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν βαθιά δέσμευση σε αυτό και θα είναι δύσκολο για αυτούς να βρουν άλλους τρόπους ζωής, εκτός Κόμματος.

Το PKK δεν δραστηριοποιείται μόνο στο Ιράκ και την Τουρκία, αλλά έχει και θυγατρικές στο Ιράν και τη Συρία. Το μέλλον αυτών των θυγατρικών είναι ασαφές.

Η Τουρκία θεωρεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, μέρος του PKK. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι SDF είναι ουσιαστικά μια άλλη εκδοχή των YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) και PYD (Κόμμα Δημοκρατικής Ένωσης), δύο ομάδων που συνδέονται με το PKK. Ως εκ τούτου, η Άγκυρα επιθυμεί να δει αλλαγές και στη Συρία.

Στο Ιράν, η PJAK (Kurdistan Free Life Party) έχει εξακριβωθεί ότι συνδέεται εδώ και καιρό με το PKK. Και για αυτή την ομάδα, δεν είναι σαφές τι θα απογίνει.