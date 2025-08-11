Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Για δεκαετίες, η γειτονιά Κρισέντ Παρκ του Πάλο Άλτο εκπροσώπησε το όνειρο της Καλιφόρνιας.

Γιατροί, δικηγόροι, στελέχη επιχειρήσεων και καθηγητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ ζούσαν στα πανέμορφα σπίτια με τα ποικίλα δέντρα ολόγυρα. Τα σπίτια, συμπεριλαμβανομένων και των μπανγκαλόου, γέμισαν με οικογένειες που έγιναν γρήγοροι φίλοι.

Η καθημερινή ζωή ήταν ήρεμη και το soundtrack ήταν φτιαγμένο από τα γέλια των παιδιών καθώς έκαναν ποδήλατο κι έπαιζαν στους κήπους τους ανταλλάσσοντας επισκέψεις.

Στη συνέχεια, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ μετακόμισε εκεί.

Από την άφιξή του πριν από 14 χρόνια, η ηρεμία της γειτονιάς του Κρίσεντ Παρκ, ακόμη και πολλοί από τους πραγματικούς γείτονές του, έχουν εξαφανιστεί. Οι κάτοικοι δεν βλέπουν ποτέ τον ιδρυτή του Facebook, που τώρα αξίζει περίπου 270 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά αισθάνονται την παρουσία του κάθε μέρα.

Ο Ζάκερμπεργκ χρησιμοποίησε το Έτζγουντ Ντράιβ και τη λεωφόρο Χάμιλτον, όπως ένα επιτραπέζιο παιγνίδι Μονόπολη, ξοδεύοντας περισσότερα από 110 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει τουλάχιστον 11 σπίτια. Έχει προσφέρει στους ιδιοκτήτες έως και 14,5 εκατομμύρια δολάρια, πόσο διπλό ή ακόμα και τριπλό από την αξία τους, και οι γείτονες έχουν δει τη μια οικογένεια μετά την άλλη να αδειάζουν το σπίτι τους.

Αρκετές από τις ιδιοκτησίες του παραμένουν άδειες σε μια φημισμένη αγορά κατοικίας. Έχει κρατήσει πέντε από αυτές σε έναν περίβολο με ένα κύριο σπίτι μέσα για αυτόν, τη σύζυγό του, την Πρισίλα Ταν, και τις τρεις κόρες τους, μαζί με σπίτια για φιλοξενούμενους, πλούσιους κήπους, ένα κοντινό γήπεδο pickleball και μια πισίνα που μπορεί να καλυφθεί. Κι ένα δίμετρο άγαλμα που απεικονίζει την κυρία Τσαν με ασημί φουστάνι, το οποίο παρήγγειλε ο Ζάκερμπεργκ πέρυσι, βρίσκεται επίσης στο ακίνητο.

Ο συνολικός χώρος περικυκλώνεται από μια σειρά από ψηλούς φράχτες και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να χτυπήσει κανείς την μπροστινή πόρτα για να δανειστεί ένα φλιτζάνι ζάχαρη. Ένα από τα αδειανά κτίρια χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία και ως χώρος για υπαίθρια πάρτι.

Κάτω από το συγκρότημα ο Ζάκερμπεργκ έχει προσθέσει 650 τετραγωνικά μέτρα χώρου – υπόγεια και σπηλαιώδεις περιοχές, ένα έργο που χρειάστηκε οκτώ χρόνια κατασκευής, γεμίζοντας τους δρόμους με τεράστιο εξοπλισμό και πολύ θόρυβο.

Ο Ζάκερμπεργκ έφερε επίσης έντονα επίπεδα επιτήρησης στη γειτονιά, συμπεριλαμβανομένων των καμερών που τοποθετούνται στα σπίτια του με θέα στην ιδιοκτησία των γειτόνων του. Έχει μια ομάδα ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας που κάθονται σε αυτοκίνητα, μεταφέρουν επισκέπτες και ρωτούν άλλους τι κάνουν καθώς περπατούν σε δημόσια πεζοδρόμια.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι το ζευγάρι προσπάθησε σκληρά να τα κάνει σωστά για τους γείτονές τους. Η Meta απαιτεί ισχυρή ασφάλεια για τον διευθύνοντα σύμβουλο της, είπε, λόγω συγκεκριμένων, αξιόπιστων απειλών. Οι κάμερες δεν κατευθύνονται προς τους γείτονες και τις προσαρμόζουν όταν το ζητήσουν, είπε.

Το προσωπικό της οικογένειας παρέχει στους γείτονες ειδοποίηση δυνητικά διαταραγμένων γεγονότων και τους δίνει τον αριθμό τηλεφώνου επαφής για να αναφέρουν προβλήματα, ανέφερε. Τα μέλη του προσωπικού προσφέρονται για μεταφορά για να τους ενθαρρύνουν να μην σταθμεύουν τα δικά τους αυτοκίνητα στη γειτονιά.

Η επέκταση του Ζάκερμπεργκ στο Κρίσεντ Παρκ αποκαλύφθηκε μέσω συνεντεύξεων με εννέα γείτονες, επτά από τους οποίους δεν θα μιλούσαν δημοσίως από φόβο για τιμωρητικές συνέπειες όπως οικοδομικές άδειες, ανασκόπηση των οικοδομικών αδειών, πιστοποιητικά σχηματισμού εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εγχώριες πράξεις, καταγραφές συναντήσεων τοπικής επιτροπής και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ γειτόνων και αξιωματούχων της πόλης.

Ο Ζάκερμπεργκ διεκδίκησε τη γειτονιά, καθώς οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας, όπως ο Τζεφ Μπέζος, έχουν κάνει πρωτοσέλιδα για ολοένα και πιο προκλητικές παραστάσεις του πλούτου τους.

Οι γείτονες δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι σταθμεύουν τακτικά τα αυτοκίνητα και τρώνε το μεσημεριανό τους μπροστά από τα σπίτια τους. Ο Ζάκερμπεργκ, τους είπαν οι εργαζόμενοι, θα ήθελε η πρόσοψη του δικού του σπιτιού να διατηρείται καθαρή.

Περιστασιακά, μαζεύονται πολλά φορτηγά, για να παραδώσουν τρόφιμα, διακοσμήσεις και έπιπλα για πάρτι. Μερικές φορές, ο δρόμος είναι μπλοκαρισμένος για μέρες, δήλωσαν οι γείτονες. Εκείνοι στο Χάμιλτον δήλωσαν ότι ο δρόμος τους χρησιμοποιήθηκε για αποστολή και λήψη μια αποβάθρας για τον κήπο του Ζάκερμπεργκ, και χώρος στάθμευσης.

Η ώρα του πάρτι, περιλαμβάνει συνήθως χώρο και βαλέ για πάρκινγκ για τους επισκέπτες που καταφθάνουν με ρούχα, σμόκιν ή κοστούμια ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος, ανέφεραν οι γείτονες. Η μουσική είναι συχνά δυνατή, μερικές φορές αναγκάζοντάς τους να προβούν σε καταγγελίες στη γραμμή της αστυνομίας μη έκτακτης ανάγκης.

Οι γείτονες δήλωσαν ότι συνήθως δεν λαμβάνουν καμία απάντηση.

Ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ δεν παρευρίσκεται στα ετήσια πάρτι των γειτόνων, τα οποία είναι πολύ μικρά αυτές τις μέρες, αλλά στέλνει κανένα παγωτό. Και το προσωπικό του έχει στείλει δώρα στους γείτονες όταν ο θόρυβος έχει ανέβει ιδιαίτερα δυνατά, συμπεριλαμβανομένων μπουκαλιών αφρώδους κρασιού, σοκολάτας και διαφόρων ντόνατς.

Ξοδεύεται.