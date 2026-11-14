Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει για το Ιράν, αλλά όχι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη στην Κίνα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ) πρόκειται να θέσει το ζήτημα του Ιράν κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης με τον (πρόεδρο της Κίνας) Σι Τζινπίνγκ και τον (πρόεδρο της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν», στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι «η Ουάσινγκτον ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση» σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, εξηγώντας πως το Πεκίνο «δεν αποτελεί ουσιαστικά μέρος αυτής της διαδικασίας» και επομένως «δεν κρίνεται σκόπιμο να τεθεί το ζήτημα της Ουκρανίας».