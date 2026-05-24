Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από την υπογραφή μιας σημαντικής ενδιάμεσης συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Axios, οι οποίες βασίζονται σε δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου και σχετικές πηγές.

Το προσχέδιο αυτό αποσκοπεί στην αποκλιμάκωση της έντασης και στη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου για περαιτέρω συνομιλίες. Τα βασικά σημεία της επικείμενης συμφωνίας καλύπτουν το θέμα της εκεχειρίας, τα οικονομικά ανταλλάγματα μεταξύ των δύο χωρών και το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη στοχεύουν σε μια νέα εκεχειρία, 60 ημερών. Δηλαδή, προβλέπεται η επέκταση της παύσης των εχθροπραξιών για δύο μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν οι κύριες διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, το στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών του Ορμούζ θα ανοίξει εκ νέου για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, χωρίς την επιβολή τελών διέλευσης. Το Ιράν αναλαμβάνει τη δέσμευση να απομακρύνει τις νάρκες που έχει ποντίσει στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των πλοίων.

Οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και η Ουάσινγκτον θα εκδώσει ειδικές άδειες (εξαιρέσεις) προκειμένου να επιτραπεί στο Ιράν να εξάγει και να πουλά ελεύθερα το πετρέλαιό του.

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν την άρση περαιτέρω κυρώσεων καθώς και την αποδέσμευση οικονομικών πόρων του Ιράν που παραμένουν «παγωμένοι».

Παρ’ αυτά, η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί ρητά ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την κατασκευή πυρηνικών όπλων και θα συμφωνήσει να διαπραγματευτεί το «πάγωμα» του προγράμματος εμπλουτισμού.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η μεταφορά του ιρανικού αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με δύο πηγές, το Ιράν έχει ήδη μεταφέρει στις ΗΠΑ, μέσω διαμεσολαβητών, προφορικές δεσμεύσεις σχετικά με το μέγεθος των υποχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει στα ζητήματα του εμπλουτισμού και του υλικού.

Ως αποτέλεσμα του γενικευμένου κλίματος που επικρατεί, οι αγορές αντέδρασαν με αβεβαιότητα, αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι τιμές στο πετρέλαιο υποχώρησαν και οι μετοχές σημείωσαν άνοδο, όμως οι μεταβολές είναι – όπως πάντα – προσωρινές.

Τραμπ: «Ορατή η συμφωνία»

Το βράδυ του Σαββάτου (23/5) ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία «έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί» με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, ενώ οι λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν σύντομα.

«Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα», έγραψε στην πλατφόρμα του, «Truth Social».

Ο Τραμπ έκανε αυτή την ανάρτηση αφού είχε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες χωρών με μουσουλμανικούς, στην πλειονότητά τους, πληθυσμούς και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Βρίσκομαι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, όπου μόλις είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, τον Πρωθυπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ Αλ Θάνι και τον Υπουργό Αλί αλ-Θαουάντι του Κατάρ, τον Στρατάρχη Σαγίντ Ασίμ Μουνίρ Αχμέντ Σαχ του Πακιστάν, τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι της Αιγύπτου, τον Βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας και τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα του Μπαχρέιν, σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με ένα Μνημόνιο Κατανόησης που αφορά την ΕΙΡΗΝΗ.

Μια συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευθεί, υπό την προϋπόθεση οριστικοποίησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των διαφόρων άλλων χωρών που αναφέρονται. Ξεχωριστά, είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, η οποία επίσης πήγε πολύ καλά.

Τα τελικά στοιχεία και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση και θα ανακοινωθούν σύντομα. Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»