Τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και με αντικείμενο το Ουκρανικό, είχαν σήμερα (10/12) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και τη διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.

Μεταξύ των τεσσάρων ηγετών, συμφωνήθηκε οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Συμφωνήθηκε επίσης πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για τον λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.