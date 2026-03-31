Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με επίκεντρο την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Αντόνιο Κόστα, κάλεσε τον Ιρανό πρόεδρο να επιλέξει τη διπλωματική οδό και να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή. Παράλληλα, του ζήτησε να σταματήσουν, όπως ανέφερε, οι «απαράδεκτες επιθέσεις» σε χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και την πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Η απώλεια αθώων ζωών, συμπεριλαμβανομένων στο σχολείο της Μινάμπ, είναι εξαιρετικά λυπηρή», ανέφερε χαρακτηριστικά.