Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έφερε σε άμεση διπλωματική κινητοποίηση τη Μόσχα και την Τεχεράνη, με επίκεντρο την τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραχτσί, στον απόηχο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Ο Αραγτσί ενημέρωσε τη ρωσική πλευρά για τις προσπάθειες της Τεχεράνης να αποκρούσει τις επιθέσεις, καθώς και για την πρόθεση του Ιράν να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ επανέλαβε την καταδίκη της Μόσχας για τα πλήγματα και δήλωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να συμβάλει σε διαμεσολαβητική προσπάθεια για μια ειρηνική διευθέτηση.

Η Ρωσία χαρακτήρισε τα πλήγματα κατά του Ιράν, «προμελετημένη και απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας εναντίον κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους-μέλους του ΟΗΕ» και ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής εκστρατείας και την επιστροφή στη διπλωματία.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ότι «κρύβονται πίσω» από ανησυχίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ στην πραγματικότητα επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης «ανθρωπιστικής, οικονομικής και ενδεχομένως ραδιολογικής καταστροφής» στην ευρύτερη περιοχή, κάνοντας λόγο για «άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης» στη Μέση Ανατολή.

Η Μόσχα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε βασικό εμπορικό εταίρο και προμηθευτή όπλων και τεχνολογιών του Ιράν, εν μέσω σκληρών διεθνών κυρώσεων, διατηρεί στενές σχέσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, το Κρεμλίνο αναμένεται να σταθμίσει προσεκτικά την περαιτέρω στάση του, δεδομένης της πρόσφατης σχετικής βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επαινέσει δημοσίως τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump για διαμεσολάβηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει τρόπους αναθέρμανσης των διμερών οικονομικών τους σχέσεων.

Την ίδια ώρα, ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι ο Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν με τα μέλη του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στην ανακοίνωσή του, το ρωσικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων που τελούν υπό την εποπτεία της International Atomic Energy Agency, επιρρίπτοντας πλήρως την ευθύνη για την κλιμάκωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. «Η ευθύνη για τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ανθρωπογενούς κρίσης, συμπεριλαμβανομένης μιας απρόβλεπτης αλυσιδωτής αντίδρασης και της κλιμακούμενης βίας, βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτούς», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η Ρωσία διατηρεί επί δεκαετίες μια λεπτή ισορροπία στη Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας να συνδυάσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ με τη στρατηγική της συνεργασία με το Ιράν. Την προηγούμενη εβδομάδα, ιρανικές δυνάμεις και Ρώσοι ναύτες πραγματοποίησαν κοινές ασκήσεις στον Κόλπο του Ομάν και στον Ινδικό Ωκεανό, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και την ανταλλαγή στρατιωτικής τεχνογνωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν και ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχαν υπογράψει τον Ιανουάριο του περασμένου έτους ευρεία συμφωνία συνεργασίας, εμβαθύνοντας τη στρατηγική σύμπραξη των δύο χωρών εν μέσω εντεινόμενων δυτικών κυρώσεων.