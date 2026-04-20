Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγκτσί, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης της εκεχειρίας και τη συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών για αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραγκτσί εξέφρασε την ετοιμότητα της Τεχεράνης να συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διέλευση ρωσικών πλοίων και εμπορευμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κομβικής θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Η συνομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών Μόσχας–Τεχεράνης για ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας.