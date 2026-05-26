Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και η διαφοροποίηση της στρατηγικής της Μόσχας βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα στον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι προτίθεται να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» εναντίον στόχων στο Κίεβο, που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό, καθώς και εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων, ως αντίδραση σε αυτό που χαρακτήρισε ως σκόπιμη επίθεση ουκρανικού drone εναντίον Φοιτητικής Εστίας στο Λουγκάνσκ, το οποίο ελέγχεται από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άτομα.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών με την ευκαιρία της τηλεφωνικής συνομιλίας, εξήγησε την αλλαγή στάσης της Μόσχας, όσον αφορά την επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με δηλώσεις του Σεργκέι Ριαμπκόφ, ενός από τους αναπληρωτές του Λαβρόφ, οι οποίες μεταδόθηκαν σήμερα από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.