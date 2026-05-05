Ανοικτό διατηρούν τον διπλωματικό δίαυλο επικοινωνίας η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποίησαν προγραμματισμένη τηλεφωνική συνομιλία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώς την τρέχουσα κατάσταση των διμερών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης κρίσιμα διεθνή ζητήματα, η διαχείριση των οποίων απαιτεί συντονισμό ή σαφή καταγραφή των εκατέρωθεν θέσεων.

Η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε τη συνομιλία ως εποικοδομητική, υποδηλώνοντας τη δυνατότητα εύρεσης σημείων σύγκλισης ή κατανόησης.

Η επικοινωνία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στη δεδομένη χρονική συγκυρία, καθώς οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων παραμένουν στο μικροσκόπιο της διεθνούς κοινότητας, με κάθε επαφή μεταξύ των επικεφαλής της διπλωματίας να εκλαμβάνεται ως προσπάθεια εξομάλυνσης ή αποσαφήνισης προθέσεων.