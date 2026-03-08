Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε την Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνομίλησε επίσης με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, τον Εμίρη του Κατάρ, τον Αιγύπτιο πρόεδρο και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ σχετικά με τις επαφές του Γάλλου προέδρου με τον Εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, η επικοινωνία τους αφορούσε«την αμυντική υποστήριξη, ιδιαίτερα στον αεροπορικό τομέα, που η Γαλλία αναπτύσσει αυτή τη στιγμή στην περιοχή», μέσω των βάσεων της σε διάφορες χώρες. «Το Κατάρ και η Γαλλία έχουν την πεποίθηση ότι η σταθερότητα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της αποκλιμάκωσης και των διαπραγματεύσεων», αναφέρει το Ελιζέ.

Ως προς την επικοινωνία του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, το Ελιζέ αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος συμφώνησε, μεταξύ άλλων, «για τη σημασία της εξασφάλισης των θαλάσσιων μεταφορών στην Ερυθρά Θάλασσα το συντομότερο δυνατό», ενώ στον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «υποστήριξη» και την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας «μετά τα ιρανικά πλήγματα που στόχευσαν τη χώρα του».