Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε τα κράτη σε όλο τον κόσμο να απόσχουν από «οποιαδήποτε ενέργεια» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, μετά και την έκκληση των ΗΠΑ για την ασφάλεια του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

Σε συνέντευξή του στον αραβόφωνο ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, ο Ιρανός υπουργός τόνισε ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί μόνο όταν το Ιράν είναι «βέβαιο» πως ένα παρόμοιο σενάριο δεν θα μπορέσει να επαναληφθεί στο μέλλον.