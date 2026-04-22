Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, είχε σήμερα (22/4) τηλεφωνική συνομιλία με τον νικητή τον βουλγαρικών βουλευτικών εκλογών, Ρούμεν Ράντεφ.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, η Μελόνι συνεχάρη τον Ράντεφ και εκφράστηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με εκπόνηση πενταετούς σχεδίου συνεργασίας.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις εμπορικές συναλλαγές, στην άμυνα και στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, παράλληλα, οι απόψεις των Μελόνι και Ράντεφ συγκλίνουν ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενίσχυση της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας και την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού προσφεύγοντας, όπως τονίζεται και σε καινοτόμες λύσεις.

Έτυχαν εμβάθυνσης, τέλος και οι προοπτικές της διαπραγμάτευσης για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.