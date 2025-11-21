Tηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς είχε την Παρασκευή η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως έγινε γνωστό, κατά την συζήτηση έγινε μια πρώτη εκτίμηση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης για την Ουκρανία.

Όπως υπογραμμίζεται σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης «Έγινε αναφορά στην ανάγκη να στηριχθούν οι διαπραγματετικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τονίστηκε εκ νέου ο τελικός στόχος, της επίτευξης μίας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρώπης».

Η ιταλική κυβέρνηση προσθέτει ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία Μελόνι-Μέρτς εκτιμήθηκε θετικά ή παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ασφάλειας, όπως προτείνει εδώ και καιρό η Ιταλία.

«Σε ό,τι αφορά άλλα στοιχεία του σχεδίου, θεωρείται ότι πρέπει να τύχουν περαιτέρω εμβάθυνσης. Οι επαφές της Τζόρτζια Μελόνι με τους κύριους ηγέτες που ενδιαφέρονται για την επίλυση της κρίσης θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο, στο περιθώριο της Συνόδου της ομάδας των G20», αναφέρει, τέλος, η ιταλική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ