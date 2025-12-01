Όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της Κυβέρνησης της Ρώμης «Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συμμετείχε, σήμερα το απόγευμα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, η οποία είχε ως αντικείμενο συζήτησης τις χθεσινές συναντήσεις της αμερικανικής και ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Φλόριντα».

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, κατά τη συνομιλία, αναφέρθηκε «στην εποικοδομητική στάση την οποία επέδειξε ανέκαθεν ο Πρόεδρος Ζελένσκι» ενώ, παράλληλα, «υπογράμμισε και πάλι τη σημασία της σύμπτωσης απόψεων των Ευρωπαίων εταίρων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως βάση για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης». Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, «εξέφρασε την προσδοκία να προσφέρει και η Μόσχα, την ουσιαστική της συμβολή στη διαπραγματευτική διαδικασία», ενόψει της αυριανής συνάντησης του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου Τραμπ με τις ρωσικές Αρχές.