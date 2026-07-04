Τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και τις σοβαρές επιπτώσεις από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας εξέτασαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα έθεσαν ως βασικό άξονα της συζήτησής τους, το νέο κύμα των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις και δεδομένα για τα πλήγματα που δέχθηκε η ουκρανική πρωτεύουσα, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας το τελευταίο διάστημα, με τη γερμανική πλευρά να ενημερώνεται εκτενώς για την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και τις ανάγκες που προκύπτουν για την προστασία των αμάχων και των υποδομών.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία έλαβε χώρα ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα της Τουρκίας, όπου τα κράτη μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου αναμένεται να δεσμευτούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για το 2026.