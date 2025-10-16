Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης πως μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σπουδαίο νέο για τους φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε αρχικά στην πλατφόρμα X ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Αργότερα, ενημέρωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν ξεκινήσει».

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters