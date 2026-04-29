Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διήρκησε πάνω από 1,5 ώρα. Οι δύο ηγέτες μίλησαν μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και για εκείνον στην Ουκρανία.

«Είχαμε μια καλή συζήτηση, τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό. Ο Πούτιν θα ήθελε να βοήθησει στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο πρόεδρος της Ρωσίας πρότεινε ιδέες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ενώ τόνισε πως υποστηρίζει την απόφαση του Τραμπ για την παράταση της εκεχειρίας.

«Εξαιρετικά καταστροφικές» θα είναι οι συνέπειες, σύμφωνα με τον Πούτιν, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταφύγουν σε εκ νέου στρατιωτικές ενέργειες στη Μέση Ανατολή.

Για τον πόλεμο με την Ουκρανία, φαίνεται πως ο Τραμπ πιστεύει ότι η συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης είναι αρκετά κοντά.

Εκεχειρία για μια ημέρα με την Ουκρανία

εκ νέουστην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για την Ημέρα της Νίκης, στις 8 Μαΐου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να στηρίζει την ιδέα αυτή.

Υπενθυμίζουμε, ότι εκεχειρία διάρκειας 1,5 ημέρας είχε γίνει και για το Πάσχα, στις 12 Απριλίου, όμως τότε ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί «καθαρά τρομοκρατικές μεθόδους» σε επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η αναφορά του Κρεμλίνου σχετικά «με τη συμπεριφορά της κυβέρνησης υπό τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι». Φαίνεται πως οι δύο ηγέτες εκφράζουν παρόμοιες απόψεις σχετικά με τη στάση του Κιέβου, η οποία, όπως ανέφεραν, παρατείνει τη σύγκρουση.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ρωσίας καταδίκασε έντονα την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, το περασμένο Σάββατο.