Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμαντ Ισάκ Νταρ, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι.

Ο Νταρ και ο Γι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Πακιστάν να διευκολύνει την επαφή μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την προώθηση της διαρκούς ειρήνης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας επανέλαβε την εκτίμηση και την υποστήριξή του στον μεσολαβητικό ρόλο του Πακιστάν.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός και τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Συζήτησαν επίσης τις προγραμματισμένες ανταλλαγές επισκέψεων υψηλού επιπέδου, τις δραστηριότητες για τον εορτασμό της 75ης επετείου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Πακιστάν και Κίνας, καθώς και την ευρύτερη διμερή και πολυμερή συνεργασία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επικοινωνία για όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

