Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμαντ Ισάκ Νταρ, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι.

Ο Νταρ και ο Γι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Πακιστάν να διευκολύνει την επαφή μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την προώθηση της διαρκούς ειρήνης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας επανέλαβε την εκτίμηση και την υποστήριξή του στον μεσολαβητικό ρόλο του Πακιστάν.

Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke today with Foreign Minister of the People’s Republic of China, Wang Yi. The two leaders exchanged in-depth views on recent regional developments and Pakistan’s ongoing efforts to facilitate… pic.twitter.com/MUXVisOIY2 — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) May 12, 2026

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός και τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Συζήτησαν επίσης τις προγραμματισμένες ανταλλαγές επισκέψεων υψηλού επιπέδου, τις δραστηριότητες για τον εορτασμό της 75ης επετείου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Πακιστάν και Κίνας, καθώς και την ευρύτερη διμερή και πολυμερή συνεργασία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επικοινωνία για όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.