Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Σάββατο ότι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, «χωριστά» από τηλεφωνική συνδιάλεξη με άλλους ηγέτες κρατών του Κόλπου.

Η συζήτηση «πήγε πολύ καλά», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για αποκλίνουσες θέσεις και στρατηγικές των δύο ανδρών, με δημοσιεύματα να θέλουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πιέζει να εξευρεθεί διπλωματική λύση και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.