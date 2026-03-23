Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ συζήτησαν την ανάγκη επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ για την επανέναρξη της παγκόσμιας ναυτιλίας.

«Συμφώνησαν ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ήταν απαραίτητη για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί στον Στάρμερ πολλές φορές από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι ο Στάρμερ «δεν ήταν ο Ουίνστον Τσώρτσιλ» και ισχυριζόμενος ότι δεν χρειαζόταν το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξει αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσει στον πόλεμο.