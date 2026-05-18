Τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, είχε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με μοναδικό αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις «παγωμένες» διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από έμπιστες πηγές, η Τουρκία κινείται παρασκηνιακά το τελευταίο διάστημα με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης στην περιοχή.

Παράλληλα, η Άγκυρα έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορά της με το Ιράν, υπό τον φόβο ότι ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης θα μπορούσε να προκαλέσει νέο μαζικό κύμα μετακίνησης πληθυσμών προς την Τουρκία.