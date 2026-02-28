Σε αυστηροποίηση της ταξιδιωτικής οδηγίας για σχεδόν ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής προχώρησε πριν από λίγο το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της στρατιωτικής κλιμάκωσης των τελευταίων ωρών.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, για το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, την Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ισχύει ταξιδιωτική προειδοποίηση. Για το Ιράν παραμένει σε ισχύ η προειδοποίηση που εκδόθηκε το 2022. Οι ομοσπονδιακές Αρχές καλούν επίσης τους Γερμανούς που βρίσκονται στην περιοχή να εγγραφούν στους καταλόγους ετοιμότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, για την περίπτωση έκτακτης εκκένωσης. Η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων παραμένει στο μεταξύ σε διαρκή συνεδρίαση στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της καγκελαρίας, ο καγκελάριος Μερτς είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Κατά τη διάρκεια της μέρας έγιναν συνολικά πάρα πολλά τηλεφωνήματα συντονισμού», δήλωσε ο εκπρόσωπος, χωρίς να αναφερθεί στο περιεχόμενο των συνομιλιών.