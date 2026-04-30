Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ΄ πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με κύριο αντικείμενο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή -κυρίως στο Λίβανο και στην Δυτική Όχθη- αλλά και το πρόσφατο ταξίδι του Ποντίφικα στην Αφρική.

Στο επίκεντρο της συζήτησης Δυτική Όχθη και Λίβανος

«Κατά την συνομιλία έγινε αναφορά στην πραγματικότητα στην Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη προσοχή στην Δυτική Όχθη – εντός του κράτους της Παλαιστίνης- και στην κατάσταση των χριστιανών στο νότιο Λίβανο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αγίας Έδρας.

«Ο Πάπας μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις σχετικά με το πρόσφατο αποστολικό του ταξίδι στην Αφρική, υπογραμμίζοντας την σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου, της προαγωγής της ειρήνης και της στήριξης των πιο ευάλωτων κοινοτήτων του πλανήτη» υπογραμμίζεται, επίσης, στην ανακοίνωση του Βατικανού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ